Rui faz apelo à Câmara Federal para viabilizar compra de vacinas pelos estados; veja vídeo

O governador Rui Costa participou de reunião virtual, na tarde desta terça-feira (2), com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e outros governadores para discutir a liberação dos estados para a compra e aplicação de vacinas, medida que não tem aval do governo de Jair Bolsonaro.

O líder estadual destacou a necessidade de acelerar a imunização da população e barrar o avanço do novo coronavírus, que põe o sistema de saúde à beira do colapso em várias partes do país, neste momento. Rui também fez críticas à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e à falta de coordenação e cooperação por parte do Governo Federal no combate à pandemia.

“Fico indignado com a falta de sensibilidade da Anvisa e do Governo Federal. Hoje tenho 300 pessoas aguardando regulação para leitos de UTI. Nos últimos 15 dias abrimos 300 leitos e estes foram ocupados em sua integralidade. Estou com pessoas pedindo desesperadamente um leito de UTI, enquanto isso, temos que lidar com a absoluta insensibilidade de um presidente da República fazendo gracinha e enviando mensagens para sua tropa de choque atacar governadores e prefeitos”, desabafou o governador baiano, durante a reunião. Veja vídeo.

Não aceito e fico indignado com o Governo Federal e da Anvisa neste momento da pandemia. Em reunião com o presidente da Câmara dos Deputados e colegas governadores, fiz meu apelo em nome do povo da #Bahia para termos a autorização para comprar e vacinar contra a #covid19. pic.twitter.com/d23KG4mnsY — Rui Costa (@costa_rui) March 2, 2021

O chefe do Executivo estadual ainda fez um apelo ao presidente da Câmara Federal. “Eu quero pedir em nome dos baianos que o presidente da Câmara nos ajude a aprovar a liberação para a compra de vacinas e salvar a vida de baianos, nordestinos e brasileiros. É um apelo que faço tamanha a minha indignação e revolta com o comportamento do Governo Federal e da Anvisa. Não posso me calar, quando baianos estão morrendo e desesperados porque essa variante do coronavírus está reinfectando a população e não temos tempo a perder".

"Não preciso mais das brincadeiras do presidente, mas sim de uma lei ou autorização judicial que permita a compra e aplicação da vacina para salvar vidas humanas", concluiu Rui, durante a conversa por vídeo-conferência.