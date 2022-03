Rui fica até final do mandato; PT decidirá entre Caetano, Moema e Jerônimo

Os planos do governador Rui Costa (PT) de disputar uma vaga no Senado saiu de vez das articulações na base governista baiana após a manutenção da recusa de Otto Alencar (PSD) em assumir a cabeça de chapa. Na manhã desta segunda-feira (7), o senador Jaques Wagner (PT) confirmou que o gestor permanecerá no cargo até o final do mandato.

Segundo Wagner, o Partido dos Trabalhadores decidirá, já nos próximos dias, o nome da legenda. A escolha se dará entre Caetano, secretário de Relações Institucionais, Moema Gramacho, prefeita de Lauro de Freitas, e Jerônimo Rodrigues, secretário da Educação.

"Rui decidiu, vai ficar sentado na cadeira até o final. E nós essa semana vamos apresentar o nome do PT para a cabeça de chapa. Ele na cadeira vai querer fazer alguém do partido. Aí vai ter que conversar de novo com PP e PSD para ver como a gente ajusta a chapa”, disse Wagner à Metrópole.

“Basicamente se tem três nomes. Então não é difícil. Pesa muito a vontade de quem está sentado na cadeira”, pontuou, ao destacar a importância da figura de Rui na nova conjuntura estabelecida. “Vai ter que conversar de novo com o PP e o PSD pra ver como a gente monta a chapa".