Rui recebe a 2ª dose da vacina contra a covid: 'Não pode perder prazo'

O governador Rui Costa tomou nesta sexta-feira (30 a segunda dose da vacina contra a covid-19, na Unidade de Saúde da Família da Federação, em Salvador.

"Tem que tomar a segunda dose, pois só assim vamos estar protegidos de verdade dessa doença que já causou tanta tristeza. Não pode perder o prazo. Tem que ser com vacina no braço para nossa vida seguir com muita saúde", afirmou Rui, que foi imunizado com a vacina da Pfizer.

Até o início da tarde desta sexta-feira, a Bahia havia aplicado 6.263 milhões de primeiras doses da vacina e 2.503 milhões de segundas doses. O estado já está próximo a 60% da população com 18 anos ou mais (estimada em 11.148.781) com, pelo menos, a primeira dose.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) realiza o contato diário com as equipes de cada município a fim de conferir quantas doses foram aplicadas. A situação atualizada fica disponível no site https://bi.saude.ba.gov.br/vacinacao/.