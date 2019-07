Rui visita amanhã cidades atingidas por rompimento de barragem

O governador Rui Costa anunciou nesta quinta-feira (11) que visitará amanhã as cidades de Coronel João Sá e Pedro Alexandre, inundadas após rompimento da barragem do Quati, na região. Não houve vítimas fatais. Cerca de 100 famílias ficaram desabrigadas em Coronel João Sá, de acordo com a prefeitura da cidade.

Rui passará pelas duas cidades e depois seguirá para Paulo Afonso, onde vai participar da inauguração da Policlínica Regional de Saúde, compromisso que já estava em sua agenda.

De acordo com nota, o governador manifestou sua solidariedade aos moradores da região e já entrou em contato com os prefeitos das duas cidades para oferecer a estrutura do Estado nesse momento. Efetivos do Corpo de Bombeiros, técnicos da Defesa Civil e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) foram encaminhados ao local. Também serão enviados mantimentos e água mineral para Coronel João Sá.

Rui entrou em contato também com o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, alertando para possíveis consequências no estado vizinho, pois as cidades atingidas na Bahia estão próximas à divisa. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, se colocou à disposição da Bahia para ajuda no que for necessário.

A barragem foi construída pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (Car) e entregue em novembro de 2000.