Rumo às ilhas: soteropolitanos antecipam travessia no ferry-boat

O feriado do Ano Novo é no sábado (1), mas, com a intenção de não encarar uma grande fila de veículos e pedestres para fazer a travessia com o ferry-boat para a Ilha de Itaparica, as pessoas deram um jeito de antecipar suas folgas no trabalho para já viajar nessa quarta (29) e curtir a virada com a família sem tanto estresse.

No Terminal de São Joaquim, o movimento de pedestres estava tranquilo, já o de veículos era intenso, com um tempo de espera de duas a três horas. Os ferries à disposição - Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Pinheiro, Anna Nery, Ivete Sangalo e Rio Paraguaçu - saem a cada hora.

Devido à alta demanda, o sistema antecipou o funcionamento para as 4h, já com seis ferries para atender a população. Em Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, o terminal passou o dia sem grande demanda de veículos e pedestres. De 4h até as 17h desta quarta-feira, foram realizadas 28 viagens extras, considerando os 2 terminais, sendo a maior parte em Salvador.

“A fila não estava muito grande. Sempre antecipamos a viagem de final de ano para não pegar as filas no ferry. A empresa deu folga e eu já garanti a ida da família, meus netos, esposa e genro”, conta o estivador Joseval Santos, 48 anos, que fez a travessia de carro para curtir a virada na ilha de Barra Grande.

Quem também decidiu viajar mais cedo para não encarar as grandes filas no ferry foi o empresário Thiago Barbosa, 24, que vai virar o ano com sua esposa em Barra do Gil. “Pegamos uma folga pra não passar muito tempo aqui. Geralmente a gente vai pela estrada, mas como hoje estava fluindo bastante no ferry, decidimos vir para cá”, explica.

Já a auxiliar de enfermagem Neli Maria de Souza, 55, destacou sua insatisfação com o serviço. “Estamos aqui há uma hora, parados, sendo que a gente já deveria ter embarcado por causa da minha tia que é idosa e é prioridade. Temos hora marcada e isso não foi respeitado”, relata a profissional da saúde.

A aposentada Carmosina Ribeiro, 68, fez a travessia como pedestre com sua filha e três netos e, para não encarar a fila de veículos, pagou um rapaz para levar o seu carro de manhã junto com sua cachorrinha e suas bagagens para a Praia de Gameleira, na Ilha de Vera Cruz, onde passará a virada do ano com seus familiares.

Operação de fim de ano

A Internacional Travessias Salvador, administradora do Sistema Ferry-Boat, informa que a Operação de Verão, que atende aos feriados de Natal e Réveillon, teve início na segunda-feira (20) e seguirá até 10 de janeiro, com os seis ferries em funcionamento.

Além das saídas nos horários oficiais, viagens extras irão ocorrer nos horários de maior demanda, ampliando o atendimento para auxiliar a reduzir o tempo em fila, considerando sempre a disponibilidade de barco a cada momento, prevendo as manutenções corretivas e preventivas.

A partir do Terminal São Joaquim, os horários de saída são: 5h, 6h, 8h, 10h, 11h, 12h, 14h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h e 22h; e a partir do Terminal Bom Despacho, 5h, 6h, 8h, 9h, 10h, 12h, 13h, 14h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h e 22h. Para agilizar o acesso, equipes de atendimento auxiliam o tráfego nos dois terminais, orientando o fluxo de acesso de veículos aos guichês específicos para o embarque e desembarque.

A Internacional Travessias destaca que o serviço de bilheteria do Sistema Ferry-Boat é eletrônico, encerrando o acesso de pedestres ao Salão de Embarque sempre que a capacidade de atendimento do barco é atingida, a cada viagem. As bilheterias pausam rapidamente e reabrem logo em seguida para que se inicie a venda para a próxima viagem. As bilheterias funcionam de acordo com essa logística.

Além disso, vale ressaltar que a migração do cartão recarregável, Ferry Card, versão antiga para o sistema novo, foi prorrogada para até o dia 20/01/2022, como previamente divulgado.

Até essa data, as recargas de crédito nos cartões antigos poderão ser feitas normalmente. Para a migração, o titular do cartão deve apresentar documento de identificação e CPF. São distribuídas 200 senhas para atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h; e aos sábados até as 12h. Não haverá atendimento de migração na sexta-feira (31).

