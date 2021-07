Russa impede assalto usando 'pênis de borracha' de 45 centímetros; vídeo

Uma funcionária de um sex-shop na cidade de Novokuznetsk, na Rússia, impediu um assalto utilizando uma das mercadorias comercializadas no estabelecimento: um "pênis de borracha" de 45cm. Ela usou o utensílio para bater e expulsar o assaltante o local no dia 24 de julho.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, a vendedora, cujo nome não foi divulgado, estava trabalhando quando o ladrão entrou na loja portando o que parecia ser uma pequena faca. O suspeito se aproximou do caixxa e anunciou o assalto, mas a funcionária revidou, o agredindo com um dildo de duas pontas.

O brinquedo sexual tem duas "cabeças" e é feito para ser usado por duas mulheres ao mesmo tempo ou por uma só que queira estimular buracos diferentes ao mesmo tempo.

A tentativa de assalto foi filmada pelu circuito interno do estabelecimento e viralizou nas redes sociais. Assista:

As imagens mostram o bandido ameaçando a moça com uma pequena lâmina. Ela, então, finge se abaixar para pegar algo com a mão direita enquanto astutamente desliza a esquerda em direção a um 'consolo' no balcão.

De repente, ela agarra o longo brinquedo sexual e bate na cabeça do ladrão com ele antes de expulsá-lo da loja.

Apesar da situação perigosa, a mulher parece calma depois que o 'ladrão' desaparece e aparentemente não tranca a porta atrás dela.

De acordo com o Daily Mail, nenhum dinheiro foi roubado e ninguém ficou ferido na tentativa de roubo. O caso está sendo investigado pela polícia russa.