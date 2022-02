Rússia manda tropas para a Ucrânia e diz que está pronta para negociar

Um dia após reconhecer a independência das autoproclamadas repúblicas russas étnicas, no leste da Ucrânia, e enviar tropas à região, o governo de Vladimir Putin disse que está pronto para negociar com os Estados Unidos. Putin moveu uma peça vital na disputa em torno do desenho da segurança europeia ao reconhecer as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, onde vivem cerca de 4 milhões de pessoas.

"Mesmo nesses momentos tão difíceis, nós dizemos: estamos prontos para negociações", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, no YouTube. Ela disse que seu chefe, o chanceler Serguei Lavrov, irá a Genebra discutir a crise com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, na quinta (24).

O discurso agressivo do líder russo basicamente negou que a Ucrânia seja um Estado, colocando o Ocidente em alerta. Desde novembro, Putin tem concentrado tropas em exercícios militares em torno da Ucrânia —150 mil delas, pelo menos, segundo os EUA. Negou que irá invadir o país, mas após reconhecer os territórios rebeldes determinou que tropas russas o ocupem numa missão de "força de paz".

A União Europeia, por sua vez, anunciou que estudará sanções contra a Rússia ainda nesta terça (22). A questão agora é decidir quais medidas seriam adotadas, pois há membros do bloco mais próximos a Moscou que preferem algo mais limitado. Outros querem ver uma resposta ampla e dura, com base no que foi discutido nas últimas semanas.

Até a manhã de hoje, não havia sinais ostensivos da chegada de tropas a Donetsk ou Lugansk, embora isso possa acontecer a qualquer momento. Caminhões militares e tanques foram vistos nas duas capitais, mas é incerto se eles já estavam por lá e de quem são, dos rebeldes ou dos russos.