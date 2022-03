Rússia usa Peppa Pig como resposta às sanções ocidentais; entenda

Como forma de retaliação às sanções econômicas impostas pelos países ocidentes devido à guerra contra a Ucrânia, a Rússia "confiscou a Peppa Pig". Um tribunal do país liberou o uso indiscriminado da imagem do desenho infantil britânico por empresas russas, sem qualquer punição por violação do direito da marca registrada.

O caso começou a ser julgado em setembro de 2021, quando a produtora Entertainment One, que detém os direitos do desenho, entrou com um processo no país, após notar o uso não autorizado da personagem. O juiz Andrei Slavinsky rejeitou o caso e afirmou que “ações hostis dos Estados Unidos da América e países estrangeiros afiliados” foram um fator crucial para seu veredito.

A decisão aconteceu após a série de sanções e boicotes à economia russa por Estados Unidos e aliados. Foram tomadas medidas como a proibição da importação de produtos russos e a retirada do país do sistema SWIFT, que permite a transferência bancária de valores entre países.

Diversas empresas sediadas nesses países também anunciaram a saída do país.

A decisão despertou preocupações de que a Rússia poderia permitir que marcas registradas fossem roubadas em uma escala muito maior. O governo russo agora está permitindo que patentes e designs de "países hostis" sejam usados ​​sem permissão ou punição.

Nações como Reino Unido, EUA, toda a União Europeia, Austrália, Ucrânia, Japão e outras 16 nações estão na lista de "países hostis". O Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia também confirmou que está considerando legalizar a pirataria.