Sábado foi de vacinação contra a covid-19 na Senzala do Barro Preto

A tradicional Senzala do Barro Preto, da Associação Cultural Ilê Aiyê, virou ponto estratégico para a vacinação contra a covid-19 neste sábado (20), dia da Consciência Negra. Por lá, das 8 às 14h, quem mora na região da Liberdade, tem 18 anos ou mais de idade e tomou a 2ª dose até o dia 21 de junho, pôde ter acesso à 3ª dose da vacina pessoas com 18 anos ou mais de idade, que tomaram a 2ª dose até o dia 21 de junho.

Edmilson Lopes das Neves, diretor social do Ilê, afirmou que a tradicional caminhada deste dia deu lugar a uma festa parada pela saúde das pessoas da comunidade do bairro da Liberdade.

"Tivemos uma movimentação para que as pessoas se vacinassem. Normalmente, neste dia, a gente faz a nossa caminhada do 20 de novembro. Porém, hoje estamos em uma caminhada para que todo mundo venha se vacinar, uma caminhada que é contra o vírus e em prol da saúde. Uma caminhada parada e festiva para cuidar dos nossos", ressalta Edmilson.

Leo Prates, secretário municipal da Saúde de Salvador, destacou que essa foi mais uma das iniciativas que integram um conjunto de ações direcionadas à população negra neste mês.

“Durante todo o mês de novembro preparamos uma ampla programação voltada para a população em geral, especialmente nossa população negra que é a mais forte representatividade da nossa cidade. E a sede do Ilê também possui essa característica, um forte símbolo da nosso povo, da nossa capital, um espaço com importante potência cultural e social que já transformou inúmeras vidas através de seus ideais, da arte e acolhimento”, fala.

A capital baiana é considerada uma das cidades mais negras do mundo fora da África, um símbolo da diáspora, religiosidade, diversidade e resistência. Por isso, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), tem promovido diariamente ações especiais em prol da conscientização das lutas do povo negro e seus cuidados com a saúde durante todo o mês de novembro.

Salvador: Uma Cidade Negra!



O município de Salvador possui uma população de aproximadamente 80,2% de indivíduos negros, segundo dados oficiais do IBGE em 2010, sendo a cidade mais negra do Brasil e a segunda cidade mais negra fora do continente africano.

O mês de novembro tornou-se referência para a luta e resistência da população negra em enfrentamento ao racismo, reafirmação da identidade e, principalmente, na busca por melhorias de políticas públicas voltadas para esta fatia da população. Isso porque o 20 de novembro, quando se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra, relembra a morte de Zumbi dos Palmares, último líder do quilombo dos Palmares, assassinado em 1695.