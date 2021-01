Sábado registra grandes filas em postos para vacinação dos profissionais de saúde

O sábado teve muitas filas nos postos de vacinação para profissionais de saúde em Salvador. Imagens feitas por funcionários e divulgadas pela Rede Bahia mostram filas grandes e ausência de distânciamento social. As maiores filas foram registradas nas Unidades de Saúde da Família (USF) do bairro do Resgate e da Avenida San Martin. No 5º Centro a fila também era grande, mas era possível ver um maior distanciamento entre as pessoas.

Unidade do Resgate teve muita fila e registros de aglomeração para vacinação (Reprodução/TV Bahia)

Em nota, a prefeitura pediu a colaboração dos trabalhadores da saúde para evitar aglomerações destacou que distribuiu a campanha de vacinação em diversos pontos. "A gestão pede colaboração, especialmente que do público alvo da imunização (...) que são pessoas com o conhecimento sobre a importância de manter distanciamento já que atuam na área da saúde, por isso, devem corroborar na prática com o trabalho realizado. Vale salientar que a pasta neste sábado (30), disponibilizou 11 postos de saúde e quatro drivers thru para descentralizar a procura pelas doses e evitar aglomerações."

De acordo com o coordenador de Urgência, Ivan Paiva, os drives não são exclusivos para profissionais de determinados hospitais, conforme divulgação, e sim preferênciais. No entanto, é possível fazer a vacinação em qualquer drive. "Fizemos uma estratégia para que nem todas as pessoas procurassem os mesmos locais. Dividimos hospitais pro centros, mas não quer dizer que se você não estiver vacinado naquela local não será vacinado. Somente neste dia de hoje já vacinamos mais de 5 mil pessoas e temos mais de 41 vacinados em Salvador (até as 13h)", disse à Rede Bahia.

A vacinação de profissionais de saúde, prevista para ir até segunda (2), ocorre em quatro drives, Arena Fonte Nova, em Nazaré; Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio; e no Complexo de Saúde Clementino Fraga (5º Centro), na Avenida Centenário, e Parque de Exposições, na Avenida Paralela.

No Parque de Exposições, que começou a atender o público neste sábado, o movimento era tranquilo. Outros pontos de vacinação para pedestres estão disponíveis: o próprio 5º Centro, que também receberá pedestres; Centro de Saúde Virgílio de Carvalho, no Dendezeiros; USF Vale do Matatu, na Avenida Bonocô; na USF San Martin III; na USF Itapuã; USF Resgate; USF Cajazeiras V; USF Imbuí; USF Colinas de Periperi; CSU Castelo Branco; e Centro de Saúde Péricles Laranjeiras, na Fazenda Grande do Retiro.

Para saber qual o hospital contemplado em cada posto de vacinação, é necessário acessar uma lista disponibilizada pela secretaria. Aquele profissional que não está contemplado na lista não deverá se dirigir aos pontos de vacinação e devem procurar a unidade onde trabalha para esclarecimentos.

Veja íntegra da nota da Secretaria Municipal de Saúde enviada ao Correio.

A Secretaria Municipal da Saúde informa que orienta todos os trabalhadores envolvidos na ação de vacinação sobre as medidas de proteção à vida para evitar a disseminação do vírus, além de fornecer todos os equipamentos de segurança, como máscaras, luvas e álcool gel para preservar a saúde dos envolvidos, bem como a manutenção física, com implantação de sinalizações para distanciamento, dos espaços escolhidos para as vacinações em Salvador.

A gestão pede colaboração, especialmente que do público alvo da imunização deste sábado (30), domingo (31) e segunda-feira (01), que são pessoas com o conhecimento sobre a importância de manter distanciamento já que atuam na área da saúde, por isso, devem corroborar na prática com o trabalho realizado.

Vale salientar que a pasta neste sábado (30), disponibilizou 11 postos de saúde e quatro drivers thru para descentralizar a procura pelas doses e evitar aglomerações. O esquema seguirá também nos próximos dias.

Idosos

A prefeitura de Salvador divulgou neste sábado (30) o cronograma detalhado da próxima fase de vacinação contra a covid-19, que começa nesta terça-feira (2). Nessa etapa, serão contemplados apenas idosos a partir de 90 anos residentes em Salvador.