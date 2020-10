Sabatina Correio: reveja a conversa com Cezar Leite, do PRTB

O candidato Cezar Leite (PRTB) foi o segundo entrevistado da #SabatinaDoCorreio com candidatos à prefeitura de Salvador. Ele participou do programa ao vivo nesta segunda-feira (19) com transmissão pelo Instagram, Youtube e Facebook do jornal (@correio24horas).

Cezar Leite está no seu primeiro mandato como vereador de Salvador. Eleito pelo PSDB com 7.447 votos para a 18ª Legislatura (2017-2020), é médico formado pela UFBA há 21 anos, e durante todo este tempo, trabalhou no serviço público e na iniciativa privada.

Com a mediação do editor Donaldson Gomes, de 19 a 23 de outubro , oito dos nove aspirantes ao posto no executivo municipal vão responder a perguntas de entidades, especialistas, da redação e da população no tempo de uma hora. Prezando pela democracia, o jornal convidou todos os candidatos à prefeitura. Apenas o Pastor Sargento Isidório (Avante) recusou o convite, afirmando que só tem agenda em novembro.

CONFIRA OS HORÁRIOS DAS SABATINAS

20/10

11h às 12h - Bacelar, @borabacelar (Podemos)

13h às 14h - Celsinho Cotrim, @celsinhocotrim (Pros)

21/10

13h às 14h - Hilton Coelho , @hiltoncoelho50 (Psol)

22/10

11h às 12h - Olívia, @oliviasantana_oficial (PCdoB)

13h às 14h - Rodrigo Pereira, @pereirarodrigo7 (PCO)

23/10

13h às 14h - Bruno Reis, @brunoreisba (DEM)

As sabatinas contam com o apoio da ITS Brasil e da E_studio.