Sabatina de Jerônimo na Record gera críticas e piadas na web: 'Impressionante como foge das perguntas'

A sabatina do candidato a governador Jerônimo Rodrigues (PT) na Record TV Itapoan nesta quarta-feira (19) gerou críticas e piadas nas redes sociais. Enquanto evita participar de debates com o adversário ACM Neto (União Brasil) , Jerônimo tem ido a entrevistas individuais nas emissoras, mas o desempenho dele foi reprovado por usuários da Web.

Uma das principais críticas foi que o candidato do PT não responde às perguntas feitas. “Jerônimo foge da pergunta como o diabo foge da cruz”, publicou outro na mesma rede. “Meu Deus, a repórter pergunta A e Jerônimo e responde B e C”, “Jerônimo desconversa o tempo todo, não responde nada, só fala mal de ACM Neto, despreparado”, completaram outros usuários.

Um usuário do Twitter ainda lembrou que Jerônimo não respondeu à questão sobre o VLT nem a outra sobre segurança pública. “O candidato Jerônimo está precisando responder as perguntas que ficaram vagas. Será que a assessoria do candidato não vê que ele só responde ao opositor”, disse outro, ou marcar o perfil do PT baiano.

Outros perfis também ironizaram o “despreparo” de Jerônimo para ser governador. “Me sinto muito mais preparado para assumir a Bahia do que Jerônimo”, disse um deles. Outras pessoas ainda lembraram que Jerônimo invoca o ex-presidente Lula o tempo inteiro. “Responda as perguntas. É por isso que você não tá indo nos debates. Misericórdia!!! Só fala de Lula”, escreveu uma delas.