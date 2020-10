Sabatina do CORREIO desta quinta-feira entrevista Olívia Santana e Rodrigo Pereira

A sabatina com os candidatos à prefeitura de Salvador, realizada pelo CORREIO com o apoio do E Estúdio e ITS Brasil, irá entrevistar os prefeituráveis Olívia Santana (PCdoB) e Rodrigo Pereira (PCO), nesta quinta-feira, 22. A entrevista de Olívia Santana acontece das 11h às 12h e a de Rodrigo Pereira, das 13h às 14h. As sabatinas podem ser acompanhas ao vivo pelos perfis do CORREIO nas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube.

Desde a segunda-feira, 19, já foram sabatinados os candidatos Hilton Coelho, Celsinho Cotrim, Bacelar, Cézar Leite e Major Denice. Até o final do programa, também será entrevistado o candidato Bruno Reis (DEM).

O nono candidato à prefeito de Salvador, Pastor Isidório, foi convidado, mas disse que não poderá participar da sabatina por falta de espaço na agenda.

Confira a agenda das sabatinas que ainda vão ocorrer: