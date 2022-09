Sabia que seu mascote já pode fazer um pix? Conheça a conta digital pet

Seu bichinho de estimação com cartão de crédito. Quem diria? Sim, isso é possível e com direito a todas as opções da conta-corrente de um banco tradicional, como a funcionalidade de fazer um pix, contratar um empréstimo ou pagar um boleto. Se o mercado pet oferece hoje uma diversidade imensa de produtos de todo tipo e categoria, não seria o segmento de serviços financeiros que ficaria de fora desse setor, que só cresce no país.

Com projeção de alcançar até o final do ano 10 mil novos correntistas, a conta digital pet é a primeira do mercado voltada para o segmento. Criada pela fintech Paws Bank, a carteira de clientes já soma 1,8 mil tutores de animais de estimação. O mercado baiano tem uma concentração de 10% no total de correntistas, como destaca o CEO da Paws Bank, Eliezer Martins.

“O principal benefício é ter oportunidades de contratação e serviços e produtos do mercado pet. É possível o tutor de pet fazer a contratação de curso online de adestramento para pets por R$ 1 na primeira mensalidade, ou um seguro saúde com desconto e retorno em cashback, por exemplo, além de contratar também um seguro de vida com direito a telemedicina para toda família, consórcios, entre outros”, diz.

A abertura da conta digital é gratuita. Outro atrativo é a oferta de empréstimos com taxas em torno de 1,99% e 1,49%, dependendo do cadastro. “Assim como outras contas digitais, o primeiro passo é baixar o aplicativo e realizar o cadastro. Assim, o usuário fará sua identificação e terá dentro da plataforma todas as opções de acordo com seu perfil”, explica.

A conta pet também atende a lojistas, permitindo desconto em compras com distribuidores parceiros da fintech e mais o acesso a linhas de crédito. Até o momento, são 200 pet shops correntistas.

“Outra opção bem vantajosa é gerar link de pagamento, onde o pequeno empreendedor não necessariamente precisa adquirir a máquina de cartão, e pode fazer a cobrança das vendas através do link. Estamos sempre buscando parcerias com profissionais e empresas para que os correntistas tenham benefícios”, completa Martins.

Hoje, a maior parte dos clientes são tutores de cães, sendo 70%, mulheres. Com base nas movimentações via aplicativo, os principais gastos são com assistência e plano de saúde. “Entendendo as mudanças do comportamento do consumidor, acreditamos muito nas inovações voltadas para esse mercado. A expectativa é liberar, em menos de um ano, o cartão de crédito personalizado com a foto e o nome do pet, e criar um empréstimo específico para cirurgias emergenciais do animal de estimação”, adianta o CEO da Paws Bank.

Um mercado e tanto

Segundo o Instituto Pet Brasil, o setor movimenta R$ 51,7 bilhões e tem perspectiva para crescer 22% ainda esse ano. O país tem, atualmente, uma população de mais de 149,6 milhões de pets. São 58,1 milhões de cães, seguidos de aves ornamentais (41 milhões) e gatos (27,1 milhões). Peixes ornamentais ocupam o quarto lugar (20,8 milhões) e répteis e pequenos mamíferos somam cerca de 2,5 milhões. De 2020 para 2021, a população cresceu 3,6% com destaque para os gatos, que, no período, registraram um aumento de 6%, o maior crescimento entre as espécies citadas.

Os tutores do shihtzu Bolt, 5 anos, e da labradora Mel, 8 anos, que são clientes do Paws Bank, costumam usar mais a conta digital para organizar as despesas e também na contratação do serviço de assistência médica, como afirma a tutora dos bichinhos e professora de Educação Física, Mara Vitorino.

“Vi a conta pet em uma rede social e busquei mais informações. Pensei logo na possibilidade de ter essa conta exclusiva para organizar as despesas que tenho com meus dois animais de estimação. Tenho a conta digital há 2 meses e nesse período fui alocando um dinheiro reserva para eventuais necessidades dos pets”, revela Mara.

Em média, ela gasta R$ 579,80 por mês com a compra de petiscos, ração e o valor da assistência saúde pet: “Essas inovações surgem para nos ajudar e dar segurança para quem ama o animal. Tudo ainda é novidade, mas nesse primeiro momento estamos focados em manter uma média de custos que já tínhamos antes com compras essenciais”.

Para Tiago Cespe, educador financeiro e criador da Cespe Educação Financeira, a conta digital pode funcionar justamente como um mecanismo para organizar os gastos com o pet e também facilitar esse controle. “Sem dúvida, é importante fazer uma espécie de poupança programada, pois, à medida que o animal vai chegando a uma idade mais avançada, os tratamentos são caríssimos para o tutor. Independente do valor, crie esse hábito de guardar um pouco todo mês e criar esse fundo de reserva”, aconselha.