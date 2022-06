SAC do Empreendedor é inaugurado na Baixa dos Sapateiros

A Baixa dos Sapateiros, em Salvador, ganhou, nesta sexta-feira (10), o SAC do Empreendedor, para os soteropolitanos que desejam ter acesso a serviços públicos municipais de orientação, formalização, qualificação, regularização e de apoio ao empreendedorismo. A inauguração da estrutura foi realizada pelo prefeito Bruno Reis e pela titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), Mila Paes.

O SAC está localizado no primeiro andar do Mercado São Miguel, na Baixa dos Sapateiros, e tem o objetivo de estimular e fortalecer o ambiente de negócios na capital baiana. No local, serão oferecidas soluções práticas, mentoria, capacitações e uma diversidade de serviços com integração de órgãos como as secretarias municipais de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), Ordem Pública (Semop) e Fazenda (Sefaz).

O prefeito Bruno Reis ressaltou que o equipamento ajudará a combater a desigualdade social na capital baiana. "Gerar emprego e renda é o maior entrave para nosso desenvolvimento, dentre tantos desafios enormes a superar. Vamos ajudar as pessoas a potencializar seus negócios e garantir a sobrevida destes empreendimentos", declarou.

O novo serviço é fruto do programa Empreenda Salvador e gerido pela Semdec, substituindo o Centro do Empreendedor Municipal (CEM), que funcionava no bairro do Comércio. A nova estrutura tem recepção, sala multiuso, sala de reunião, coordenação, sala de atendimento com 12 estações de trabalho, almoxarifado e copa.

No local também haverá um ponto de atendimento do CredSalvador, que é o programa de microcrédito da Prefeitura. Até o momento, já foram liberados mais de R$8 milhões em créditos, contemplando mais de 3 mil pequenos negócios da cidade.

Mila Paes explicou que o novo equipamento é uma iniciativa que faz parte do pacote de ações municipais com foco na retomada econômica da cidade. “Este SAC vem atender às demandas deste empreendedor, desde o atendimento de apoio ao negócio, em termos de regularização e serviços municipais, como também apoio contábil, jurídico e programas de formação, capacitação, palestras, sendo um epicentro de ações de apoio”, declarou a titular da Semdec.

O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e possui capacidade de atendimento de 150 pessoas diariamente, mediante agendamento pelo site www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br/common/index.php .

O SAC do Empreendedor contará ainda com a parceria do Sebrae-BA para realização de cursos de capacitação e orientação. “Este é um modelo local, mas que serve de exemplo para o Brasil de como a gestão do desenvolvimento de pequenas e microempresas pode e deve ser aprimorada, algo que é também o foco do Sebrae", disse o superintendente da entidade, Jorge Khoury.

Lista de serviços

O SAC do Empreendedor disponibilizará uma gama de serviços para a população, entre os quais estão: formalização do empreendedor, alteração ou baixa do CNPJ, impressão de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) vencido ou segunda via, opção de débito automático, restituição e emissão de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), orientação, regularização, declaração e parcelamento.

O espaço também atenderá solicitações relacionadas ao Termo de Viabilidade de Localização (TVL), emissão de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) e licenciamento para ambulantes.

A empreendedora Jucilene Santos, de 53 anos, oferta serviços de higienização de estofados há mais de dez anos e já utilizava os serviços do antigo CEM. "Vejo essa estrutura como uma forma de ampliar o atendimento, com melhor localização e atendimento, gerido por pessoas preparadas e atenciosas, que nos oferece o feedback das solicitações, buscando informações de nossos êxitos e auxiliando com as dúvidas que vão surgindo no decorrer do percurso", avaliou.

Na área tributária, o local fará atualização de endereço de correspondência de imóvel (IPTU), emissões de certidão negativa de débitos mobiliários (TFF/ISS), certidão positiva de débitos mobiliários (TFF/ISS), de dados cadastrais de imóveis, consultas ao Cadin, a débitos imobiliários e mobiliários (TFF/ISS), desbloqueio de Senha Web, emissões de segunda via de impostos como IPTU, TFF, ISS, emissões de alvarás de funcionamento de empresas, entre outras demandas.