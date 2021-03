SAC lança entrega de RG por meio de drive thru a partir desta quarta (24)

A Rede SAC inicia a partir desta quarta-feira (24) a entrega de RG por meio do drive thru, modalidade de atendimento lançada no dia 18 de março. Com isso, o cidadão que precisa receber sua carteira de identidade solicitada em Salvador ou Camaçari poderá agendar a retirada do documento emitido pelo Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM), da SSP.



A ação acontece em parceria com shoppings e o agendamento para o serviço já está disponível no SAC Digital, que pode ser acessado pelo site www.sacdigital.ba.gov.br ou pelo aplicativo para dispositivos móveis.

A operação acontece em áreas disponibilizadas no Shopping Barra, Shopping Bela Vista, Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Boulevard Shopping Camaçari.



O horário de atendimento será de 10h às 17h, de segunda a sexta-feira, e das 10h às 14h, no sábado. As entregas serão realizadas mediante cumprimento de protocolo de segurança para o público e colaboradores. O acesso ao drive thru é permitido para veículos e motocicletas, não sendo possível a entrada de cidadãos no interior dos shoppings e nem mesmo a saída de dentro dos seus veículos.



Para acessar a entrega de RG no drive thru, o cidadão precisa ter uma conta no SAC Digital e buscar o serviço “Drive thru – Entrega da Carteira de Identidade”. O agendamento deve ser feito antecipadamente para o shopping correspondente à unidade onde o documento foi solicitado (ver lista abaixo).



Após selecionar dia e hora, o agendamento está confirmado e poderá ter seu status acompanhado na opção “Meus serviços” do SAC Digital.



Os documentos solicitados em postos de Salvador e Camaçari serão entregues de acordo com a lista abaixo:

1. Shopping Barra: solicitações feitas nos SAC's Barra e Comércio;

2. Shopping Bela Vista: solicitações feitas nos SAC's Bela Vista, Pernambués e Liberdade;

3. Salvador Shopping: solicitações feitas nos SAC's Salvador Shopping, Cajazeiras e Pau da Lima;

4. Shopping da Bahia: solicitações feitas nos SAC's Shopping da Bahia, Pituaçu e Periperi;

5. Boulevard Shopping Camaçari: solicitações feitas no SAC Camaçari.