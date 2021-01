SAC Móvel fica em Lauro de Freitas até o fim da semana

O SAC Móvel permanece em Lauro de Freitas até a próxima sexta-feira (15), após três meses na cidade. O caminhão chegou ao município no dia 14 de outubro do ano passado realizando os serviços de criação e segunda via de RG, CPF e Antecedentes Criminais, além da Ouvidoria Geral do Estado (OGE).

Além de Lauro de Freitas, as outras carretas do SAC Móvel também prestam atendimento à população em Camaçari e Feira de Santana até o dia 29 de janeiro. O atendimento, nos três municípios, é de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

Em Lauro de Freitas, a carreta está localizada na Praça João Thiago dos Santos, próxima à Igreja Santo Amaro de Ipitanga, no centro da cidade. Já em Camaçari, o SAC Móvel está no Centro Administrativo de Camaçari, no estacionamento do Cartório Eleitoral, próximo ao Fórum Clementi Mariani.

Na Princesa do Sertão, Feira de Santana, o caminhão está à disposição dos cidadãos no estacionamento do SAC Feira II, na rua Vasco Filho, ao lado da rodoviária.

O atendimento no SAC Móvel é realizado 100% por agendamento, através do SAC Digital. Para ter acesso à plataforma e agendar o atendimento, a cidadã ou cidadão precisa acessar este site ou baixar o aplicativo disponível para Android e iOS, seguindo o passo a passo para cadastro.

Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) ainda disponibiliza o site institucional do SAC e o call center: 0800 071 5353 ou 4020-5353.

Coronavírus

A Rede SAC afirma que é necessário que os cidadãos redobrem a atenção aos cuidados recomendados pelo Governo do Estado e pela Organização Mundial de Saúde (OMS) ao se dirigem ao SAC Móvel.

Entre as medidas de segurança adotadas pela Rede SAC estão a disponibilização de dispensers com álcool em gel, reforço na higienização das dependências e móveis da carreta, reorganização do espaço de espera para promover o distanciamento e controle da quantidade de agendamentos para reduzir o número de pessoas no ambiente.