SAC reabrirá sete postos na Bahia a partir desta segunda-feira

Sete unidades do SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão - que estavam fechadas por conta da pandemia de coronavíris iretomarão as atividades a partir desta segunda-feira, 01. Com a reabertura, serão 18 postos em funcionamento no estado.

Todas as unidades estão atendendo em regime especial, apenas pelo sistema de agendamento, que pode ser feito pelo site do SAC Digital ou por meio do aplicativo de celular Nenhuma unidade atende por ordem de chegada, como forma de evitar aglomerações de pessoas e a transmissão do vírus

Em Salvador, vão ser reabertos a partir desta segunda-feira os postos do SAC de Cajazeiras, Comércio, Pau da Lima e Pernambués, fechados na última semana em função da antecipação dos feriados estaduais e municipal do São João, Dois de Julho e Nossa Senhora da Conceição. Na região metropolitana voltará a funcionar a unidade de Candeias.

Já no interior, reabrem nesta segunda, o posto de Feira de Santana II e o SAC de Valença, que estavam fechados por força de decretos municipais.