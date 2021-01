Sacha Baron Cohen 'aposenta' Borat: 'Só trouxe de volta por causa de Trump'

O ator Sacha Baron Cohen já avisou aos fãs que não deve fazer um terceiro filme do repórter Borat, mesmo com o sucesso de "Borat: Fita de Filme Seguinte". "Eu o trouxe de volta por causa de Trump. Havia um propósito em fazer este filme, e eu realmente não vejo um propósito em fazer outro. Então sim, ele está trancado no armário agora", disse Cohen.

Ele afirmou que o repórter do Cazaquistão foi trazido de volta por conta do perigo que vivia a democracia noa EUA, com o governo de Donald Trump, especialmente à luz da pandemia. "O filme originalmente era sobre os perigos de Trump e do trumpismo. O que a covid-19 demonstrou foi que havia um efeito letal nessa prática (do governo) de espalhar mentiras e teorias de conspiração", disse o humorista.

Ele disse que o filme foi uma maneira que encontrou para atacar os furos na lógica de Trump e de pessoas próximas, como o advogado Rudy Giuliani. "Eu não quero implicar, egoisticamente, que toda pessoa que viu 'Borat 2' foi incapaz de votar em Trump. Mas esse era, sim, meu objetivo. Então o que eu queria era fazer com que todo mundo visse o filme antes das eleições (presidenciais americanas, em novembro)", contou. As eleições terminaram com a vitória de Joe Biden sobre Trump, mas o presidente não aceitou, e já disse que jamais aceitará, a derrota.