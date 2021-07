Safadão sai em defesa de pastor acusado de passar a mão em menina: 'Injustiça'

O cantor Wesley Safadão foi até suas redes sociais para defender o amigo, o pastor André Vitor, após um vídeo mostrando o religioso abraçando e aparentemente encostando nos seios de uma menina circular nas redes sociais. A imagem havia sido postada no próprio perfil de Safadão, que apagou após internautas notarem a situação. O forrozeiro diz que a liderança evangélica está sofrendo uma grande injustiça.

Nas cenas [ver no final do texto], André Vitor aparece atrás de uma criança, abraça ela, coloca a mão na altura dos seios e, após a garota se desvencilhar dele, puxa a camisa para baixo da cintura.

Safadão criticou os comentários dos seguidores acusando o pastor de assédio e de importunar a garota.

"Não sei o que tá acontecendo. Essa internet está doente. Estava falando aqui com minha assessoria, pediram para que eu me pronunciasse e soltasse uma nota, mas eu não. Eu não vou ficar bem se eu não for leal com a pessoa que mais me ajudou nessa vida", disse o artista.

O cantor disse confiar em André e contou que ele frequenta o círculo de amigos e sua própria casa. "Uma pessoa que só edifica minha vida, minha casa, que me aproxima de Deus. Estou falando do André Vitor. Um irmão, pessoa de total confiança, é uma grande injustiça o que estão fazendo com ele, que estão querendo fazer, mas não vão fazer porque Deus é maior que tudo. Esses juízes da internet condenam a pessoa sem ouvir a versão", defendeu. O pastor já deu sua versão sobre o ocorrido.Veja vídeo mais abaixo.

Segundo o casal Wesley e Thyane, André tem complexo em mostrar o corpo por estar acima do peso e, por isso, estaria puxando a camisa para baixo.

Wesley Safadão compartilhou uma foto do amigo em quatro ocasiões: três delas na praia e uma em que André aparece usando uma camisa social. O pastor faz a mesma pose nas quatro fotos. De acordo com o músico, é em razão do alegado complexo de não querer exibir a barriga.