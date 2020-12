'Sai de casa não, cara', disse Eduardo Galvão a amigo após diagnóstico de covid

Pouco depois de saber que estava com a covid-19, o ator Eduardo Galvão enviou uma mensagem de áudio para o amigo, também ator Stepan Nercessian, dizendo que estava preocupado e recomendando que ele não saísse de casa. A conversa dos dois foi no dia 23 de novembro. Galvão morreu ontem, no Hospital Unimed, no Rio de Janeiro.

"Muito ruim isso, cara. Se liga aí, Stepan. Sai de casa não, cara. Fica ligado aí. E o medo que dá, cara. Tu não sabe se vem coisa pior. Se vai melhorar, se não vai”, dizia Eduardo na mensagem.

Ao ser hospitalizado, no final de novembro, Eduardo já tinha 50% da capacidade pulmonar comprometida. Ele foi entubado no dia 1º e desde então não teve melhora.

Pelo Instagram, Stepan deixou uma mensagem lamentando a morte. “Hoje, 8 de dezembro, mais um anjo, Eduardo Galvão, foi ficar ao lado de Deus e de Nossa Senhora da Conceição. Homem bom. Pai honrado, avô feliz”, escreveu. À revista Quem, ele comentou brevemente a perda do amigo. "Não consigo dizer nada. Estou triste demais. Esse vírus infeliz levou um irmão, uma pessoa da paz e do amor. Deus o acompanhe”.

Amigos lamentam

Outros famosos que também eram amigos lamentaram a perda de Galvão. A atriz Claudia Mauro lembrou que os dois se conheciam desde novos. "Ah... Que dor... Meu melhor amigo, meu amigo da vida inteira, meu irmão... Como vai ser a vida sem você? Desde os meus doze anos de idade, nunca nos desgrudamos ... E foram tantas e tantas as histórias, as gargalhadas, as conversas.... bastava um olhar que ele já entendia o que estava acontecendo comigo. Meu parceiro, meu companheiro, aquele que me alegrava, que me dava conselhos, que a minha mãe, meu pai, meus avós amavam como filho, neto, como da família. E ele imitava todo mundo e todo mundo morria de rir. E a vida com ele era uma festa!!! Galvin, te amo tanto, tanto...", começou ela.

Ela lembrou uma troca de mensagens recente com o amigo. "E tive a oportunidade de dizer que te amava há alguns dias.... E trocamos tantos áudios... Ô meu amigo...quantas saudades vou sentir... Não sei como será meu dia a dia sem você... Nesses quarenta anos de amizade tão intensa, com você sempre presente nos momentos mais lindos e mais delicados da minha vida. Obrigada, meu irmão! Obrigada por tudo!"

Flávia Monteiro, que era amiga dele desde os anos 1990, também foi às redes sociais lamentar. "Meu peito está explodindo, meu coração está dilacerado e a minha alma em frangalhos!! Não consigo conceber. Não consigo aceitar, não consigo!! Parece que estou em um pesadelo e que já já vou acordar! Galvin, meu amigo, meu irmão... Como a gente vai ficar sem seu sorriso, seu abraço, suas palhaçadas, sua cantoria, seu humor? Como vamos conseguir ficar sem você, meu amigo? Como?? Me diz??", escreveu.

A atriz Helena Ranaldi postou uma foto ao lado de Galvão. "O meu melhor amigo se foi... Muita dor!". Com lágrimas nos olhos, Tony Tornado, 90 anos, também comentou. "Falar o quê, amigo Galvão? Se é a vontade de Deus, que assim seja. Até lá", disse o veterano, que contracenou com Eduardo Galvão na novela infantil Caça Talentos, exibida pela TV Globo entre 1996 e 1998. Na trama, eles interpretavam Artur e Avalanche.

Carreira

Eduardo Galvão estrelou dezenas de novelas na TV Globo, como "O Salvador da Pátria" (1989), "A Viagem", "O Clone", "Despedida de Solteiro", "Paraíso Tropical", "Porto dos Milagres", entre outras. Seu trabalho mais recente na TV foi em "Bom Sucesso", em 2019.

O ator era conhecido também por trabalhos como a série infantil "Caça Talentos". Atuou ainda em "Malhação", "Chiquinha Gonzaga", "Os Normais" e "Casseta & Planeta, Urgente!", entre outros..

Na Record, fez parte do elenco de "Apocalipse" (2017), e na Band fez "Dance Dance Dance" (2007). No GNT e na HBO, participou das séries "Questão de Família" (2014) e "Magnífica 70" (2015).