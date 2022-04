Saiba as habilidades necessárias para contratação no pós-pandemia

A pandemia acelerou a tendência de valorização das chamadas soft skills nos processos de contratação de trabalhadores pelas empresas. Em bom português, as soft skills são as habilidades comportamentais que influenciam em aspectos como capacidade de trabalhar em equipe, criatividade e resiliência. E, apesar de muitas delas serem analisadas e demandadas, atualmente, depois de dois anos de pandemia, as mais requisitadas pelos empregadores segundo especialistas em Recursos Humanos são boa comunicação e equilíbrio emocional. E também autogestão, inovação e conhecimento tecnológico (ver box).

Segundo André Malhado, analista de Recursos Humanos (RH), durante os últimos dois anos os candidatos às vagas de trabalho e de estágio estão mais ansiosos. “Já tive candidatos que choraram durante a seleção ao contar a história da vida durante a pandemia”, lembra, para falar da importância do equilíbrio emocional.

Para Luana Santos, gerente da AnimaServ, empresa de recrutamento e seleção, é essencial que os pretendentes demonstrem equilíbrio emocional durante as etapas do processo seletivo. “Essa competência é muito importante, principalmente quando falamos de um momento de muita vulnerabilidade, tanto das empresas como dos funcionários”, diz.

Uma dica prática que pode ajudar a conter a ansiedade é dada pelo gestor de Recursos Humanos da RHF Talentos, Ademi Bezerra. Para ele, os candidatos devem ter dois currículos: um mais enxuto e outro mais detalhado. O primeiro deve ser atrativo, inclusive com o uso de cores fortes. “Além das pessoas não entregarem mais currículo pessoalmente, existia uma máxima de que o currículo deveria ter só uma página. Eu geralmente falo que é importante ter dois. Sendo um ‘one page’ e atrativo, para mandar de maneira rápida. E um extremamente detalhado, porque as plataformas funcionam com a captação de palavras chaves”, explica.

Autogestão

Outra característica destacada pelos especialistas que veio à tona na pandemia é a capacidade de autogestão. Com cada pessoa trabalhando em sua casa, não há mais o controle de um supervisor, como nos escritórios, por isso, a habilidade de saber gerir seu tempo e suas tarefas sozinho é importante.

Luana Santos também afirma que pelo currículo já é possível, para o recrutador, saber se o candidato possui boa comunicação. Por isso, o resumo das experiências deve estar escrito com linguagem correta e sintética.

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela.