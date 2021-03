Saiba como a marca baiana de eletrônicos Amvox cresceu quase 70% na pandemia

As peças são importadas da China, mas a montagem dos produtos eletrônicos acontece aqui, bem pertinho, no município de Camaçari. Muita gente não faz ideia, mas o som que sai da sua caixa e amplifica qualquer refrão, é baiano. Não dá para saber se Rita já voltou ou se a traição foi perdoada, como naquele hit do cantor Thierry, porém, acredite: quem se deu bem mesmo foi a Amvox (@amvox_). Em plena pandemia, a marca conseguiu aumentar em 67% o faturamento do ano passado, quando comparado com 2019.

Se a Bahia é um estado musical, berço do axé e do trio elétrico, não por um acaso, o pancadão de vendas de caixas amplificadoras domésticas veio com a participação intensa em mais de 80 transmissões ao vivo no período. Apesar de não revelar o montante investido, só no Carnaval sem rua de 2021, a empresa patrocinou a live Trio, com Ivete Sangalo e Claudia Leitte, e O Encontro, com Leo Santana, Harmonia e Parangolé.

“A maior parte dos brasileiros gosta de som forte, com grande potência e por que não transformar o fenômeno dos paredões em algo que se pode ter em casa? Fomos a primeira marca de eletroeletrônicos a apostar nas lives. As caixas de som estavam sempre posicionadas ao lado de cada artista para garantir essa visibilidade”, pontua o diretor-executivo, Guilherme Santos.

E quantas caixas amplificadoras são necessárias para alcançar a potência de um trio elétrico? Se for um trio do tamanho do que Veveta colocava no circuito do Carnaval, com 343 mil watts de som, é só juntar 229 caixas do Pesadão, um dos modelos mais vendidos. Em média, a Amvox chegou a participar de três lives por fim de semana, de março do ano passado para cá. Durante os shows online, os acessos ao site da marca aumentaram 259%.

“A Pesadão ficou muito famosa por conta disso. A 700 Pancadão também é muito procurada”, ressalta. A 1501 Pesadão (1,5 mil watts RMS) e a 700 Pancadão (700 watts RMS) custam R$ 1.999 e R$ 1.099, respectivamente.

A 1501 Pesadão é um dos modelos mais vendidos pela Amvox (Foto: Dodô Vilar/ Divulgação)

A produção não parou. “Implementamos todas as medidas de segurança para evitar o contágio pelo coronavírus e não deixamos de produzir. Quando os consumidores voltaram a comprar, já tínhamos os produtos em estoque, enquanto nossa concorrência só foi ter os itens em setembro”.

Bahia ‘feat’ China

Atualmente, a unidade da Amvox gera mais de 350 empregos diretos e indiretos, e monta mais de 1,5 milhão de produtos por ano, somando as linhas de áudio, eletro e climatizadores.

“Em termos de caixas amplificadoras, somos a líder em volume de vendas, conforme aponta o balanço feito pela empresa de pesquisas GFK, que analisa o resultado do setor de eletroeletrônicos no país. Hoje, nossos maiores concorrentes são a JBL, LG, Mondial e Multilaser”.

Nem a dependência da China montagem dos equipamentos impediu a expansão na pandemia. Os custos para embarcar as peças subiram mais de seis vezes, como destaca Guilherme Santos. “Investimos no momento em que todo mundo estava tirando o pé, sem demitir ninguém. Não foi fácil. Alguns embarques sofreram atraso, o dólar subiu e a logística marítima encareceu muito. Antes, pagávamos em torno de US$ 1,5 mil para trazer um contêiner da China. No final de 2020, este valor chegou a US$ 10 mil”, acrescenta o empresário.

Vice-presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon-BA), Gustavo Casseb Pessoti, aponta para a necessidade de estímulo à atração de indústrias de componentes para o estado.

“O grande gargalo está na ausência de empresas que produzam os componentes localmente. Ou seja, políticas públicas mais agressivas para trazer indústrias que produzem insumos de alta tecnologia”, diz.

O setor não perdeu o ritmo porque tem uma linha de produção flexível e mais fácil de se adaptar à mudanças na demanda. “É uma indústria que tem uma resiliência e imunidade maior. Até pela categoria de bem que os eletroeletrônicos se relacionam – tecnologia, conectividade – temos aí itens essenciais, sobretudo, em um momento de isolamento”, completa Pessoti.

Expectativas

A Amvox iniciou sua operação há 17 anos, quando o caminhoneiro Antônio Moisés saiu de Itabuna de olho na expansão do mercado de eletroeletrônicos. No início, ele começou importando produtos até montar o primeiro aparelho de DVD, como lembra Guilherme Santos – que além de diretor-executivo, é filho de Antônio Moisés, que, atualmente, é conselheiro da empresa.

“Camaçari foi escolhida pela sua localização estratégica e benefícios fiscais. Importávamos áudio, desde o início da operação em 2003. No entanto, a vontade maior era garantir um maior controle de qualidade e se tornar referência no Brasil. Deu certo”.

A partir daí, a marca voltou sua atenção para as classes C, D e E. “O nosso maior mercado hoje está em São Paulo e a Bahia ocupa a 2ª posição no ranking. A classe C representa mais da metade da população. Se considerarmos ainda D e E, chega próximo de 85%. Queremos oferecer o melhor custo benefício”.

Em 2021, a empresa prevê a criação de mais de 20 novos produtos e crescimento de 46%. Nos últimos dois anos, foram feitos investimentos superiores a US$ 2 milhões em inovações e tecnologia. “Vamos trazer para nossos clientes, principalmente, designs exclusivos e novas potências na linha de áudio. A nossa previsão é alcançar a montagem de 3 milhões de produtos”, complementa o diretor-executivo da Amvox, com o som lá nas alturas.