Saiba como chegar ao Agenda Bahia

No ano em que discute a Realidade Aumentada, seus usos e o impacto da tecnologia na sociedade, o Fórum Agenda Bahia se desloca para um dos principais palcos da pesquisa e inovação na Bahia, o Senai Cimatec, na Avenida Orlando Gomes. Entre as 8h da manhã e as 17h, o público do evento terá a oportunidade de interagir com alguns dos maiores especialistas em tecnologia do Brasil.

CLIQUE PARA ACESSAR A LOCALIZAÇÃO DO SENAI CIMATEC

O acesso à Avenida Orlando Gomes através da Orla Marítima se dá à altura da Praia de Piatã, após o condomínio Casablanca Village.Depois de rodar 6 quilômetros, o condutor deve fazer o retorno e dirigir por mais 500 metros. O Senai Cimatec estará ao lado direito. Quem for para o Senai Cimatec pela Avenida Paralela, deve tomar o acesso à Avenida Orlando Gomes, após passar pelo Bairro da Paz. Após cerca de dois minutos de carro, o centro tecnológico estará ao lado direito da via.

Também é possível chegar ao local de carro, através da Avenida 29 de Maio. Neste caso, o motorista precisa seguir direto até acessar a Avenida Orlando Gomes.

Existem vagas para o estacionamento no local, porém a disponibilidade de vagas está sujeita à lotação do espaço.

De acordo com o aplicativo Moovit, as linhas de ônibus que passam pelo Senai Cimatec são a 1053, que vai pela Orla Marítima, e a 1022, a partir da Avenida Paralela. Também é possível ir de metrô até a estação do Bairro da Paz e tomar um ônibus a partir de lá.

Esse ano, as inscrições para o evento foram realizadas através da plataforma Sympla. Os participantes do evento receberam os comprovantes através do e-mail informado no momento da inscrição. Para ter acesso ao evento, é necessário apresentar o comprovante da inscrição na tela do celular, ou mesmo impresso. Após a comprovação da inscrição, os participantes irão receber uma pulseira que dará acesso ao evento.

O Fórum Agenda Bahia 2019 é uma realização do CORREIO, com patrocínio da Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura de Salvador, Federação das Indústrias da Bahia (Fieb) e Rede Bahia e apoio da Braskem e DD Education.

Este ano, o Fórum Agenda Bahia chega à sua décima edição, sempre discutindo temas ligados ao desenvolvimento, como inovação, competitividade, qualificação e sustentabilidade. As inscrições para a participação no evento são gratuitas, mas limitadas, e podem ser feitas através do endereço eletrônico bit.ly/forumagendabahia.