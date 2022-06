Saiba como concorrer a prêmio de R$ 1 bilhão na loteria americana sem sair de casa

A Mega Millions, loteria conhecida nos Estados Unidos pelos enormes prêmios, sorteia um valor de nada menos do que 226 milhões de dólares, mais de R$ 1 bilhão, na noite de sexta-feira (10). E para os brasileiros, felizmente é possível jogar sem sair de casa, através de serviços on-line como a TheLotter.

Entenda como funciona:

Além dos agentes locais nos Estados Unidos, que compram bilhetes de loteria oficiais em nome dos clientes ao redor do mundo, a TheLotter também oferece serviços de loteria online.

O bilhete físico é digitalizado e uma cópia é carregada na conta online que o usuário criou. Não é preciso ser cidadão dos país nem residente para jogar. Mas, para poder receber qualquer prêmio, o bilhete de loteria não deve sair do território americano.

Por isso, os bilhetes são guardados em um cofre-forte nos Estados Unidos e os clientes recebem em suas contas uma cópia digitalizada dos bilhetes como prova da propriedade.

Ao longo da história, brasileiros e pessoas de outras nacionalidades já ganharam, e mais de 105 milhões de dólares pagos a cerca de 7 milhões de ganhadores.

Etapas para jogar no prêmio

1. Na página da Mega Millions na TheLotter, escolha o número de linhas nos quais quer jogar

2. Escolha os seus números da sorte

3. Confirme sua compra

Para loterias dos EUA, a TheLotter oferece a oportunidade de jogar com uma única linha por um preço abaixo de 5 dólares.

As chances de um brasileiro ganhar, entretanto, são exatamente as mesmas de um alguém jogando nos Estados Unidos.