Saiba como encontrar sua seção e zona eleitoral no dia da votação

A última semana de setembro está acabando e, no próximo dia 2 de outubro, diversos baianos vão comparecer às urnas para exercer a democracia no primeiro turno das eleições de 2022. Mas, antes de votar no presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual, é necessário observar se a seção e zona eleitoral não teve mudanças.

O cidadão que ainda está em dúvida, já pode fazer a pesquisa no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao acessar o site, basta colocar o número do CPF ou do título de eleitor, a data de nascimento e o nome da mãe. Após inserir os dados, vão aparecer os números da zona eleitoral, da seção eleitoral e o endereço do local de votação.

Ainda há a possibilidade de ver o endereço e telefone da sua zona eleitoral, por meio da lista disponibilizada no site do TRE-BA.

Além do site do TSE, a busca também é válida nos sites dos tribunais regionais eleitorais. Já para quem está mais antenado nos aplicativos, tem o e-título que, no dia da votação, servirá como documento de identificação, substituindo o título de papel ou outro documento de identificação com foto. O aplicativo está disponível nas lojas dos sistemas operacionais Apple e Android.

No entanto, só será permitido baixar até o dia 1° de outubro. O dowload será suspenso no dia da votação e só será liberado novamente no segundo turno, até o dia 29 de outubro.

Mudanças nas seções e zonas eleitorais em Salvador

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) alertou que alguns locais de votação, este ano, tiveram alterações. Algumas delas, ocorreu adequações em seções, como nas universidades Católica do Salvador, Federal da Bahia e Unifacs.

35 seções que funcionavam na UNIFACS, campus Rio Vermelho, e vinte e oito seções da Universidade Católica do Salvador (UCSAL), campus Federação, foram alteradas para a Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Ondina. Na Universidade Federal da Bahia, foram criados o PAF 1 e PAF 3, dois novos locais de votação.

Quem votava na UNIFACS, terão de se deslocar às urnas distribuídas no Pavilhão de Aulas 3 (PAF3), na Avenida Milton Santos, antiga Avenida Ademar de Barros, em Ondina.

Já os eleitores das seções 103 a 108, 427 a 429, 436 a 454, da UCSAL, foram transferidos para o Pavilhão de Aulas 1 (PAF 1), também na Avenida Milton Santos, em Ondina. As outras 17 seções da universidade seguem funcionando no mesmo local.

As alterações, de acordo com a 2ª ZE, atingiram também 1.503 eleitores recebidos pela zona por meio das solicitações de voto em trânsito. Nesse caso, o local de votação será o PAF 3 da UFBA, em Ondina.