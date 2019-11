Saiba como fazer a cirurgia bariátrica através do SUS em Salvador

Referência no atendimento gratuito prévio para a cirurgia bariátrica, o Núcleo de Obesidade do Centro de Referência Estadual para Assistência ao Diabetes e Endocrinologia (Cedeba) atende pessoas que desejam informações e encaminhamento para o procedimento.

O local recebe pacientes entre 18 e 60 anos, portadores de obesidade grau 3, ou seja, com Índice de Massa Corpórea maior que 40 ou de 35 a 40 com pelo menos duas ou mais doenças associadas (diabetes, hipertensão arterial, apnéia do sono, hiperlipidemia, hérnia discal). O núcleo possui um equipe multidisciplinar formada por médicos, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras e fisioterapeutas.

De acordo com o Cedeba, os pacientes são admitidos no centro após o preenchimento de um formulário médico. Em seguida, é agendada uma triagem feita por uma enfermeira. Se a pessoa preenche os critérios para ser incluído no programa, verifica-se os exames de saúde e, se preciso, é encaminhada para uma avaliação nutricional. O paciente também é avaliado pelo médico para a introdução, se necessário, de drogas anti-obesidade.

O núcleo promove reuniões trimestrais com os pacientes para discussão de temas que possam contribuir para melhor adesão ao tratamento e realiza terapia de grupo com psicólogos e nutricionistas, além do acompanhamento individual.

Os pacientes com indicação para cirurgia bariátrica e que estão de acordo com os critérios do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina (CFM) são preparados e encaminhados para unidades credenciadas, como o Hospital da Bahia.

Núcleo de Obesidade do Cedeba

Endereço: Av. ACM, s/nº, Centro de Atenção à Saúde Prof. Dr. José Maria de Magalhães Netto, Iguatemi, Salvador, BA

Funcionamento: De segunda à sexta, das 7h às 17h

Telefones: 71-3103-6001 / 71-3103-6003

E-mail: cedeba@saude.ba.gov.br