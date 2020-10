Saiba como foi o domingo dos candidatos à Prefeitura de Salvador

O dia dos candidatos e candidatas à prefeitura de Salvador foi de movimento por toda a capital baiana. O CORREIO fez um resumo de como foram realizadas e quais foram as atividades de cada um dos postulantes ao cargo no último domingo. Confira a lista abaixo, organizada em ordem alfabética.

- Bacelar (Podemos)

Candidato pelo Podemos, Bacelar aproveitou o dia Mundial dos Animais para assinar o termo "Elo Animal", documento elaborado pela Rede Sustentabilidade com 18 diretrizes em sintonia com causas ambientais, sociais, culturais, éticas, estéticas e econômicas.

Depois de assinar ao termo de compromisso, o podenista assistiu à missa na Igreja São Francisco de Assis, em Alto de Coutos. O candidato chegou acompanhado de seu vice, Magno Lavigne (Rede). A comitiva seguiu para o Cabula. Na pauta, o esporte. Professores de jiu-jitsu pediram mais atenção do poder público para a realização de programas sociais com crianças e jovens da comunidade.

Já em Castelo Branco, durante uma carreata, Bacelar defendeu a regularização de duas modalidades que são febre entre os jovens da periferia: o paredão e o grau. Na avaliação do candidato, a prática, que consiste em andar apenas sob a roda traseira da bicicleta ou da moto, ainda é discriminada pela população e pelo poder público. O domingo terminou com uma caminhada pelo Nordeste Amaralina.

- Bruno Reis (DEM)

Candidato a prefeito pelo Democratas, Bruno Reis fez a sua primeira carreata neste domingo (4). O 'palco' foi o Subúrbio Ferroviário. Bruno Reis esteve ao lado do prefeito ACM Neto e da candidata à vice-prefeitura, Ana Paula Matos (PDT). A carreata partiu da Baixa do Fiscal e foi em direção a Paripe.

"Seguindo todos os protocolos, nós realizamos a maior carreata da história de Salvador. Saímos da Baixa do Fiscal e chegamos à Praça João Martins, em Paripe. Praticamente, toda a Avenida Suburbana tomada por carros. Quero agradecer a todos que ouviram o nosso convite nas redes sociais e vieram participar. Muito obrigado. Vamos seguir fazendo a campanha com todo o cuidado, mas levando a nossa proposta, nossas ideias e debatendo a nossa cidade. E, principalmente, vendo as pessoas, olhando no olhar das pessoas e mostrando o que nós pretendemos fazer por nossa cidade", afirmou Bruno.

No trajeto, a carreata passou pela comunidade Guerreira Zeferina, antiga Cidade de Plástico, e finalizou na Praça João Martins, recentemente entregue pela prefeitura.

- Celsinho Cotrim (PROS)

Candidato pelo Pros, Celsinho Cotrim iniciou a manhã com uma reunião com moradores de Tancredo Neves, acompanhados do candidato a vereador Jailson Cadeirante. A agenda encerrou num encontro com moradores do bairro do Uruguai, acompanhado de outra candidata à vereadora, Vera Lucia.

- Cezar Leite (PRTB)

Sem agenda.

- Major Denice (PT)

A Avenida Suburbana também foi o lugar escolhido pela candidata petista, Major Denice. Acompanhada de sua candidata a vice, Fabíola Mansur (PDT), e do Governador Rui Costa, ela passou por

Itapagipe e foi em direção a Periperi.

"Ontem, em Itapagipe, foi um dia fantástico e vimos no olhar das pessoas como eles querem a mudança. Hoje me fez lembrar mais uma parte de minha trajetória na Ronda Maria da Penha, onde liderei a companhia por cinco anos protegendo as mulheres de Periperi", afirmou a candidata.

- Hilton Coelho (Psol)

O candidato pela Coligação Frente Capital da Residência, Hilton, passou o domingo produzindo conteúdos para a campanha eleitoral.

- Olívia Santana (PC do B)

A candidata do Pc do B fez uma longa carreata, acompanhada por seu candidato a vice-prefeito - Joca Soares. A carreata do partido Comunista que saiu do bairro do Canela e passou por Barra, Ondina, Rio Vermelho, Armação, Boca do Rio e só foi parar em Itapuã.

- Pastor Sargento Isidório (Avante)

O candidato do Avante passou o dia gravando para o programa eleitoral

- Rodrigo Pereira (PCO)

Sem agenda.