Saiba como funcionou o esquema de mobilidade e trânsito durante o Carnaval

Quem precisou utilizar os serviços de transporte para ir para o Carnaval deste ano pôde contar com ações específicas como ônibus com horário de funcionamento ampliado, linha gratuita da Lapa até o Calabar e o serviço do Expresso Carnaval, que tinha linhas exclusivas com ar-condicionado, saindo de shoppings para os circuitos.

Quem mora nas imediações da folia precisou ser credenciado para transitar nas vias de acesso do circuito, como no caso de quem mora na Avenida Centenário e Avenida Garibaldi. A tecnologia utilizada nas credenciais dos moradores foi a mesma usada nos pedágios. Para fiscalizar e melhorar a fluidez do trânsito durante o Carnaval, a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) e a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) atuaram em conjunto.

De acordo com o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, o órgão registrou a velocidade média, a cada cinco minutos, através de um sistema automatizado nas vias próximas aos circuitos. Em média, a velocidade nos principais trechos de acesso aos circuitos aumentou em 30%, e o tempo gasto nos picos de congestionamento reduziu cerca de 60%.

"A gente percebe muito claramente que em todos os circuitos houve uma melhora em relação ao ano anterior. Em 2019, no trecho da Fonte Nova e dos Barris, por exemplo, tivemos uma melhora na velocidade média em 25%. Acreditamos que isso é por conta do reflexo das restrições de circulação dos veículos nas zonas implantadas pela prefeitura, o que desestimulou as pessoas irem de carro”, explicou.

Entre as inovações, estão as barreiras eletrônicas implantadas, o aumento do número de linhas rodando durante 24h para 90 veículos, que resultou num aumento de pessoas transportadas em 12%, em comparação com o ano de 2019.

“Nós tivemos um aumento significativo de pessoas transportadas neste ano, um aumento que chega a 12%. Nós creditamos isso a várias ações como as barreiras eletrônicas implantadas, que permitiu que na área de restrição pudesse ter uma fluidez e mobilidade melhor dos transportes”, disse o secretário municipal de Mobilidade, Fábio Mota.

Ele revelou ainda que a Semob implantou uma série de serviços exclusivos para o período do Carnaval, como a criação de linhas novas como a Lapa/Lauro de Freitas e aumento da frota na linha Lapa/Calabar, que opera gratuitamente há quatro anos e transportou mais de 500 mil pessoas durante o Carnaval, além da linha Ondina/Costa Azul.

“Tínhamos um problema sério nos carnavais passados que era a linha da Estação da Lapa. O metrô parava meia-noite e voltava 4h30 da manhã e as pessoas da região metropolitana dormiam na estação por não terem outro meio de transporte para chegar em seus destinos finais. Com isso, nós criamos uma linha da Lapa para Lauro de Freitas, que funciona apenas durante 4 horas e já transportou 13 mil pessoas. Isso acabou com o problema das pessoas dormirem na estação”, pontuou o secretário.

Taxistas

Para o presidente da Associação Geral dos Taxistas (AGT), Denis Paim, a categoria teve um aumento significativo de 30% no Carnaval, algo que não acontecia desde 2016, quando os aplicativos de transportes começaram a rodar em Salvador.

“Na minha avaliação, teve um aumento simbólico porque alguns aspectos facilitaram o transporte para os taxistas, como a possibilidade de cobrança de bandeira 2 desde a quinta-feira, primeiro dia do Carnaval, facilitou para que atingíssemos essa meta, principalmente nas corridas da madrugada. Para o próximo ano, esperamos que seja melhor ainda com o revezamento de placas dos app e a regulamentação deles”, pontuou.

Aplicativos

Inicialmente, a programação da Semob e Transalvador era criar pontos reservados para embarque e desembarque de passageiros que utilizavam os serviços de veículos de aplicativo para irem aos circuitos. Os pontos foram instalados na Avenida Centenário (Rua Djalma Ramos), Avenida Anita Garibaldi (acesso à Federação), Rua da Paciência, Rua do Salete (Faculdade Cairu), Rua da Graça, a partir da Rua da Flórida, Ladeira da Praça, a partir da Rua do Tesouro, Vale do Canela (Ufba), sentido Garibaldi e Avenida Princesa Leopoldina (Perini).

No entanto, o serviço não funcionou como o esperado, devido ao grande número de motoristas trabalhando nos circuitos, o que resultou na desativação dos pontos de embarque e desembarque. Para Muller, a mudança de estratégia evitou congestionamentos nas vias de acesso ao Carnaval.

“Em função desse grande volume de motoristas que observamos, não funcionou e começou a trazer uma série de problemas. Foi uma mudança em função de que a via que destinamos para eles não comportou a quantidade, não foi suficiente, precisou ser desativada e voltar a operação de origem, que era apenas na via Centenário, para que os aplicativos também circulassem por ela”, contou Fabrizzio Muller.

Mota disse que a Semob identificou um aumento de motoristas de aplicativo no Carnaval. Antes da folia, o número era de 25 a 30 mil e que foi quase triplicado, devido a vinda de motoristas de outras cidades do Nordeste para trabalharem na folia em Salvador.

“Tivemos aqui aplicativos de muitas cidades do Nordeste. E também pessoas que se credenciam para trabalhar apenas durante o carnaval. Esse foi o ponto negativo em relação à mobilidade neste ano, pois foram muitos aplicativos e isso impactou na questão de deslocamento dos meios de transporte”, afirmou o secretário.

O presidente do Sindicato dos Motoristas por Aplicativos, Atila do Congo, afirmou que o trânsito durante o Carnaval foi favorável apenas para os taxistas: “Se os veículos tivessem cadastrados, evitaria esse tipo de coisa”.

Fabrizzio fez ainda uma avaliação parcial sobre o Carnaval de 2020, que para ele, ocorreu de forma exitosa e com tudo dentro do planejamento. O superintendente revelou que houve uma queda no número de acidentes - reflexo das ações realizadas pela Transalvador no ano todo na cidade.

“Para 2021, o planejamento já começou e a gente imagina que alguns pontos que já foram observados poderão ser implementados ano que vem trazendo ainda mais melhoras. O problema com os aplicativos deu tempo da gente corrigir, mas para ano que vem precisamos acelerar a regulamentação pois entendemos que eles já são uma realidade e vamos ter que acomodar esse novo meio de transporte na operação. A gente tem que pensar e quebrar a cabeça para planejar esse novo modelo de transporte”, finalizou.

Pontos positivos para o trânsito e mobilidade:

Implantação da linha Lapa/Lauro de Freitas – superou as expectativas da Semob, que não esperava uma aceitação tão grande.

Expresso Carnaval – acréscimo de 30% de passageiros; todas as linhas operaram com ar-condicionado.

Linha Lapa/Calabar – circulando de forma gratuita há quatro anos

Reforço nas linhas que operam 24h - Só essa linha já transportou mais de 500 mil pessoas.

Linha Ondina/Costa Azul – Era uma queixa grande dos foliões naquela região.

Desativação dos pontos de embarque e desembarque de aplicativos – fez com que pudesse ser feita uma fiscalização mais incisiva e estabelecer uma boa mobilidade durante o carnaval.

Implantação de barreiras e restrições – não permitiu a entrada de veículos não credenciados nas vias que dão acesso aos circuitos.

Portais eletrônicos – foi um sucesso absoluto, temos relato de moradores que afirmam que foi muito melhor que os anos anteriores.

Eliminar o comércio de credenciais – Podemos organizar realmente do jeito que a gente sempre quis e, certamente, deverá ser usada nos próximos anos.

Redução no número de acidentes – Não é algo apenas do carnaval, já é um reflexo de ações feitas ao longo do ano.





