Saiba como votaram os deputados baianos na compra de vacina por empresas

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (6), o texto-base do Projeto de Lei 948/21, que permite à iniciativa privada comprar vacinas para a imunização gratuita de seus empregados. 317 parlamentares votaram a favor e 120 contra, além de 2 abstenções.

O projeto de relatoria da deputada Celina Leão (PP-DF) prevê que essas compras, se feitas junto a laboratórios que já venderam vacinas ao governo federal, poderão ocorrer apenas depois do cumprimento integral do contrato e da entrega dos imunizantes ao Ministério da Saúde. Além disso, o texto determina que as empresas doem ao SUS a mesma quantidade adquirida para os trabalhadores.

14 deputados baianos votaram contra a proposta, enquanto 18 se posicionaram contra. Veja a lista:

Não

Pastor Isidório (Avante)

Alice Portugal (PCdoB)

Daniel Almeida (PCdoB)

Félix Mendonça Jr. (PDT)

Bacelar (Podemos)

Lídice da Mata (PSB)

Marcelo Nilo (PSB)

Otto Alencar (PSD)

Afonso Florence (PT)

Jorge Solla (PT)

Joseildo Ramos (PT)

Valmir Assunção (PT)

Waldenor Pereira (PT)

Zé Neto (PT)

Sim

Tito (Avante)

Arthur Maia (DEM)

Igor Kannário (DEM)

Alex Santana (PDT)

Leur Lomanto Jr. (DEM)

José Rocha (PL)

Raimundo Costa (PL)

Paulo Azi (DEM)

Cacá Leão (PP)

Claudio Cajado (PP)

Mário Negromonte Jr. (PP)

Ronaldo Carletto (PP)

Uldurico Júnior (Pros)

Charles Fernandes (PSD)

José Nunes (PSD)

Paulo Magalhães (PSD)

Sérgio Brito (PSD)

Professora Dayane (PSL)