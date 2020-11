Saiba detalhes do shopping que será construído no Corredor da Vitória

Imagens: Reprodução

O Corredor da Vitória, em Salvador, contará com um novo empreendimento a partir do início de 2021: o Vitória Boulevard. O shopping terá um supermercado e cinco andares com mais de 20 lojas, reunindo um mix qualificado de serviços, gastronomia, moda, acessórios, farmácia, artigos diversos, clínica médica e academia.



O projeto do Vitória Boulevard é assinado pela Brazão Arquitetos Associados e está sendo comercializado pela Enashopp, que também fará a administração do empreendimento. A Enashopp é uma empresa que tem sua expertise voltada para o desenvolvimento, implantação, comercialização e gestão de Shopping Centers de perfis, porte, localização e estágio de maturação variados. Além de shoppings, tem em seu portfólio empreendimentos comerciais, empresariais e multifuncionais.

O empreendimento ficará localizado na Avenida Sete de Setembro, 1839, com área de 4.151m², antigo espaço do Colégio Apoio. O projeto tem um conceito intimista e design arrojado, apostando também na sustentabilidade, através do sistema de energia solar e captação de água da chuva, contando ainda com elevador panorâmico e um grande diferencial e inovador Rofftop (terraço), além de espaço família e bicicletário. Ele terá acesso pela Avenida Sete de Setembro e pelo Vale do Canela.



Segundo a diretora da Enashopp, Mirela Gedeon Cubilhas, o tenant mix do Vitória Boulevard foi cuidadosamente pensado para oferecer o máximo de praticidade e conveniência aos moradores da região, conhecida pela excelente densidade habitacional e renda per capita diferenciada. “É uma boa oportunidade para os lojistas que queiram trabalhar com este público”, disse Mirela. A ideia da gestora é promover uma gestão através de um trabalho em conjunto com os proprietários e lojistas, buscando sempre proporcionar a melhor experiência para os clientes.