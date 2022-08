Saiba nome e detalhes do empreendimento que ocupará área do antigo Isba

O terreno onde funcionou por 56 anos o tradicional Colégio Isba, em Ondina, que encerrou as atividades em 2020, passará a receber ao invés de alunos, moradores. Isso porque, segundo informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, no lugar da estrutura da antiga escola, que já começou a ser demolida, será erguido um moderno e sofisticado empreendimento imobiliário pela House Inc.

Esse será o nono projeto residencial da empresa em Salvador, e será batizado de House Balneário de Ondina. A companhia tem como foco lançamentos em localizações exclusivas e plantas inteligentes.

O espaço contará com apartamentos Studios, Quarto & Sala e 2 suítes, além de um espaço comercial com cerca de 1.000 metros quadrados, bem de frente com o mar.

Ainda de acordo com a apuração do Alô Alô Bahia, o novo empreendimento será lançado ainda este ano e, ao que tudo indica, será um grande sucesso de vendas.



