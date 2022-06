Saiba o que abre e fecha no feriado de São João em Salvador e Região Metropolitana

O São João é celebrado nesta sexta-feira (24) e as comemorações continuam no final de semana. O feriado provocará mudanças no horário de funcionamento de alguns estabelecimentos e diversas lojas estarão fechadas para o público. Confira:

Shoppings

Shopping Piedade

Nesta semana do São João, de 20 a 24 de junho, o Shopping Piedade terá horário de funcionamento diferenciado. De segunda a quarta, 20 a 22/06, o shopping fica aberto das 9h às 21h. Na quinta (23), fecha mais cedo, às 18h. E na sexta (24), estará fechado, retornando às atividades no sábado (25), das 9h às 20h.

Horário Especial de São João – Shopping Piedade

Segunda (20.06) – das 9h às 21h

Terça (21.06) – das 9h às 21h

Quarta (22.06) – das 9h às 21h

Quinta (23.06) – das 9h às 18h

Sexta (24.06) – Fechado

Sábado (25.06) – das 9h às 20h

Shopping da Bahia

Quinta-feira (23/06) - Véspera de São João

Âncoras/Megalojas/Satélites – 09h às 18h

Lojas/Quiosques – 09h às 18h

Praças de Alimentação/Restaurantes: 09h às 18h

Clivale: 07h às 13h

Pão de Açúcar: 09h às 18h

Bodytech: 06h às 18h, com acesso exclusivo pela Estacionamento D5

Sexta-feira (24/06/) - São João

Âncoras/Megalojas – 12h às 21h

Lojas/Quiosques – Fechados

Praças de Alimentação/Restaurantes: 12h às 21h

Clivale: Fechada

Pão de Açúcar: 12h às 21h

Bodytech: Fechada

Parque Shopping Bahia

Na véspera do São João (23/06), o funcionamento do Parque Shopping Bahia será o seguinte: Lojas, Quiosques, Alimentação e Lazer, das 10h às 17h. Alameda Gourmet, das 12h às 18h. Fechando a programação especial junina, nesse dia, tem apresentação da cantora Jeane Lima. O evento acontece das 12h às 13h, na Vila Junina do Parque Shopping Bahia, na Praça de Eventos (Piso L1), com transmissão da Bahia FM (88,7 FM).

No São João (24/06), o funcionamento será diferenciado: Alimentação e Lazer, das 12h às 21h; Alameda Gourmet, das 12 às 22h; demais lojas e quiosques fechados. Nesse dia, tem apresentação de Rogerinho do Acordeon, às 18h, na Vila Junina do Parque Shopping, assim como em todas as sextas-feiras do mês de junho. No dia seguinte, sábado, tem Arraiá do Tio Paulinho, às 16h, como em todos os outros sábados do mês.

Shopping Paralela

Quinta-feira (23/06): 9h às 18h;

Sexta-feira (24/06): Lojas Âncoras, mega lojas, supermercado e farmácias: 12h às 21h. Demais lojas e quiosques – Fechadas;

Sábado (25/06): 9h às 22h;

Domingo (26/06): 12h às 21h praça de alimentação, e 13h às 21h todas as lojas.

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping

Na quinta-feira, dia 23/06, os shoppings funcionam das 9h às 18h. Já na sexta-feira, dia 24/06, estarão abertas grandes lojas, farmácias, lazer e alimentação das 12h às 21h. Demais lojas e quiosques estarão fechados. Nos dois dias, os cinemas dos dois empreendimentos funcionam normalmente.

Para quem deseja comodidade, pode optar por compras online através dos sites www.salvadorshoppingonline.com.br e www.salvadornorteonline.com.br ou pelos aplicativos homônimos, disponíveis gratuitamente em Android e IOS. O cliente pode retirar nos espaços de Drive Thru, de Lockers (Armários Inteligentes) e via Retirada Expressa. Para aqueles que desejam receber em casa, as entregas são feitas em até 2h. O frete é grátis no primeiro pedido ou acima de determinados valores em compras

Mercados

Pão de Açúcar

Na véspera de São João (23), a loja Pão de Açúcar localizada no Shopping da Bahia vai funcionar das 09h às 18h.

Já a unidade Costa Azul, de 07h às 21h. No São João (24), a loja do Shopping da Bahia vai funcionar das 12h às 21h e a do Costa Azul de 07h às 20h.

Assaí Atacadista

Salvador

ASSAÍ CIDADE BAIXA (CALÇADA)

Das 07h às 22h

ASSAÍ GOLF CLUB (JARDIM CAJAZEIRAS)

Das 07h às 22h

ASSAÍ PARIPE

Das 07h às 22h

ASSAÍ MUSSURUNGA

Das 07h às 22h

ASSAÍ BARRIS

Das 07h às 22h

Interior

ASSAÍ LAURO DE FREITAS

Das 07h às 22h



ASSAÍ CAMAÇARI

Das 07h às 22h

ASSAÍ FEIRA DE SANTANA

Das 07h às 16h

ASSAÍ TOMBA (FEIRA DE SANTANA)

Das 07h às 16h

ASSAÍ PAULO AFONSO

Das 08h às 18h

ASSAÍ SERRINHA

Das 07h às 22h

ASSAÍ JUAZEIRO

Das 07h às 18h

ASSAÍ VITÓRIA DA CONQUISTA

Das 07h às 22h

ASSAÍ JEQUIÉ

FECHADA

ASSAÍ GUANAMBI

Das 07h às 22h

ASSAÍ ILHÉUS

Das 07h às 22h

ASSAÍ SENHOR DO BONFIM

Das 07h às 16h

ASSAÍ ITAPETINGA

Das 07h às 19h

ASSAÍ BARREIRAS

Das 07h às 22h

ASSAÍ TEIXEIRA DE FREITAS

Das 07h às 22h

Ferreira Costa

Quinta-feira (23/06) - das 8h às 18h

Sexta-feira (24/06) - 8h às 21h