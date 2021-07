Saiba o que abriu em Salvador durante a pandemia 

CT Coffee and Bagels (Foto: Divulgação)

Mesmo com a crise da pandemia, iniciada em março de 2020, diversos estabelecimentos gastronômicos foram ou serão inaugurados nas próximas semanas em Salvador. A lista é extensa e repleta de boas surpresas, como o Distrito Bar, aberto no mês passado, no Itaigara. Com cardápio eclético e típico de botequins, o local conta com menu do chef Dudu Prado – o mesmo do Restaurante Lafayette. O Alô Alô Bahia aproveitou a oportunidade para listar os novos e futuros hotspots da cidade. Confere só!

1. Distrito Bar – funciona no Shopping Cidade. “O conceito do Distrito passeia pelos clássicos bares boêmios do sudeste e se fortalece ao encontrar os sabores e a cultura baiana”, nos disse Dudu Prado.

2. Zuuk Restaurante – será inaugurado nas próximas semanas, no Caminho das Árvores. A casa terá capacidade para receber até 100 pessoas e contará com projeto da arquiteta Stephanie Mattos.

3. Restaurante Omí – funciona no Fera Palace Hotel. Sob o comando do chef Fabrício Lemos, iniciou as atividades neste mês de julho. Dois destaques: chips de lagosta acompanhados de caviar de sagu e ‘abarajé’, abará frito depois de empanado, criado pelo chef.

4. Sette Restaurante – será inaugurado no final de julho, na Ladeira da Barra. A casa, inspirada no Marion Miami (EUA), tem projeto arquitetônico do escritório de Vinicius Rosaneli.

5. Pepo Restaurante- aberto em maio, ocupa a entrada da Villa San Luigi, na Rua Amazonas. Com capacidade para 55 pessoas, tem menu assinado por Peu Mesquita. “O Pepo segue uma linha contemporânea com forte influência italiana”, afirma o chef.

6. CT Coffee and Bagels – trata-se da primeira casa de bagels da cidade, inaugurada em junho e funciona na Praça Ana Lúcia Magalhães. O espaço conta com equipe formada pela Escola Levain, do chef-padeiro Rogério Shimura.



Retomada empresarial

Após um longo hiato de quase dois anos, por causa da pandemia, o site Alô Alô Bahia voltará a promover o seu tradicional Almoço de Negócios. A próxima edição, apenas para convidados, reunirá empresários, executivos e CEOs de destaque no restaurante Amado, na Avenida Contorno, no dia 31 de agosto. O encontro, que contará com apoio do CORREIO, irá discutir a retomada empresarial no pós-crise e, claro, seguirá todos os protocolos determinados pelos órgãos competentes.





Sem crise

A Balenciaga inaugurou, em abril, uma loja no Shopping JK Iguatemi, na Vila Olímpia, em São Paulo. A coleção masculina foi toda vendida em menos de 3 meses. Detalhe: a peça mais barata – uma camiseta básica com o símbolo da marca – não sai por menos de R$ 3,8 mil. A loja é a única da grife no Brasil.





Jantar intimista

O médico baiano Alberto Cordeiro celebrou aniversário ontem à noite, durante jantar em sua casa de campo, no Fazenda Boa Vista. A comemoração foi intimista: apenas 20 convidados, por causa da pandemia, que foram recepcionados em altíssimo estilo, com menu do Buffet Grecco Coppola e assessoria de Vivianne Farah. Dermatologista de artistas como Ivete Sangalo, Luan Santana e Sabrina Sato, Alberto mora na capital paulista, mas mantém apartamento em Salvador – uma cobertura em Ondina projetada por Domingos Pascali e Sarkis Semerdjian.

Foto: Alô Alô Bahia

Legenda: Alberto Cordeiro





Carol Magalhães (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Descoberta baiana

Quem esteve em Salvador durante o fim de semana foi Carol Magalhães. Aproveitou para rever a família, antes de retornar para São Paulo, onde mora. Durante a estada na capital baiana, Carol, que possui diploma de chef pela Le Cordon Bleu, publicou um registro em suas redes sociais indicando o restaurante Di Janela, como um dos melhores da cidade. “Essa é a Nara (Amaral)! Dona do melhor lugar para tomar uma caipi (que vem com picolé e fruta da estação) e comer os melhores petiscos baianos”, escreveu na publicação. O Di Janela fica na Rua da Glória, no bairro da Saúde, ao lado do Pelourinho.



Destaque internacional

Aos 25 anos, o modelo baiano Ziggy Moa vem trilhando uma trajetória internacional bem-sucedida. A carreira começou há cinco anos, em Salvador, quando foi descoberto pelo booker Vinny Vasconcellus e logo vieram as primeiras experiências fora do país, ao lado do irmão gêmeo, com direito a capas de revistas em Nova York e nas Filipinas. Pouco tempo depois, Ziggy seguiu carreira solo e foi para a Índia. "De lá segui para a Malásia, onde fiz uma campanha para a Coca-Cola, e depois Hong Kong, Xangai, Milão, Hamburgo, Suíça, Frankfurt, até chegar em Dubai, onde estou hoje", lista. Ele também já modelou para Forever 21, Benetton, Adidas, Puma, Nike, Umbro e Paul Frank, entre outras marcas.

Vale conferir

A mostra Di Cavalcanti, Muralista, inaugurada em junho, segue em cartaz – com grande sucesso – no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo. O curador Ivo Mesquita selecionou 23 trabalhos do artista Emiliano Di Cavalcanti, que viveu entre 1987 e 1976. Embora não tenha murais, o conjunto reúne dezenove pinturas de grandes dimensões, como Figuras (1956) e Mulheres no Mangue (1948).