Saiba o que o Bahia precisa fazer para se classificar na Copa do Nordeste

Os momentos de decisão da Copa do Nordeste já vão começar neste sábado (10), com a rodada final da fase de grupos. Às 16h, o Bahia recebe o ABC em Pituaçu, na intenção de confirmar a vaga para as quartas de final da competição.

O tricolor entra em campo como o terceiro colocado do grupo A, e disputa duas vagas para a fase mata-mata com outros três adversários: Sampaio Corrêa, Treze-PB e Confiança. Todos os quatro jogarão em casa nessa última rodada. O primeiro tem os mesmos 10 pontos do Bahia, enquanto os outros dois somam 8.

Veja as perspectivas de classificação do tricolor de acordo com os possíveis resultados contra o ABC:

Se ganhar do ABC:

Um triunfo garante o tricolor na próxima fase da Copa do Nordeste. Há a possibilidade de se classificar até como líder do grupo, desde que o CRB não vença o Altos-PI e o Ceará perca do Salgueiro.

Se empatar:

Caso fique no empate em Pituaçu, o Bahia também praticamente assegura a vaga na próxima fase. A eliminação só ocorreria em caso de vitória do Sampaio Corrêa diante do CSA, além de uma goleada do Treze contra o Sport por uma diferença de nove gols. Empatar significa também uma classificação como terceiro ou quarto lugar do grupo. Caso o Sampaio vença, ultrapassa o tricolor.

Se perder:

O Bahia pode se classificar mesmo com uma derrota no sábado. Para isso, somente um de seus adversários diretos no grupo (Sampaio Corrêa, Treze ou Confiança) pode vencer o próprio jogo. Caso dois ou os três vençam, o Bahia está fora. Se o Sampaio empatar e Treze ou Confiança vencerem, o Bahia também será eliminado.