Saiba o que será bloqueado pela prefeitura na Liberdade, Bonfim e Lobato

Um dos assuntos mais comentados atualmente pelos moradores da Liberdade, Bonfim e Lobato são as medidas de restrição que passarão a valer nos bairros a partir de hoje. A população residente nesses locais precisará passar sete dias sob um isolamento social mais duro para conter o avanço de casos do novo coronavírus.

Nos três bairros, os estabelecimentos de serviço e comércio fecham hoje, só podendo reabrir, inicialmente, em 26 de maio, segundo decreto municipal do último dia 18. As únicas exceções são serviços considerados essenciais: supermercados e hospitais, além das lojas que funcionam em regime de delivery.

O decreto da Prefeitura de Salvador determina também a realização de ações do órgão nos três bairros. São elas: distribuição de máscaras, realização de testes rápidos e medição de temperatura; distribuição de cestas básicas para ambulantes e feirantes; higienização e lavagem de ruas; ações de combate ao mosquito aedes aegypti; apoio às instituições que atendam idosos, crianças e pessoas portadoras de deficiência localizadas nas áreas; e a ação itinerante dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Para optar pelas novas determinações, o decreto levou em consideração o “grande número de aglomerações e um relaxamento no isolamento social pela população [dos bairros], o que tem levado a uma crescente no número de contaminação e casos confirmados”. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, até a última sexta-feira, o Bonfim registrou 46 casos confirmados da doença. Já a Liberdade tinha 38 infectados e o Lobato possuía 29 pacientes doentes.

As regras implicam o fechamento das feiras livres e lojas pequenas, que poderiam funcionar caso os bairros não entrassem na lista das medidas regionalizadas de combate ao vírus. Entenda tudo o que vai acontecer no box abaixo.

Até quando valem as medidas?

Inicialmente, as medidas mais restritivas na Liberdade, Bonfim e Lobato valem por sete dias, de hoje até a próxima terça, dia 26.

O que pode funcionar?

O decreto permite o funcionamento de: supermercados, farmácias, agências bancárias e lotéricas, repartições públicas e cartórios; estabelecimentos que estejam funcionando em regime de delivery, não sendo permitido o sistema de retirada no local; serviços de saúde e clínicas veterinárias.

O que não pode?

Todos os comércios e serviços devem suspender as atividades, com exceção dos estabelecimentos liberados pela prefeitura.

Haverá testagem para covid-19?

A realização de testes rápidos nos bairros ocorre durante os sete dias de duração do decreto de forma itinerante e em locais estratégicos. Em média, cada ponto de testagem realiza 100 exames por dia. A aferição da temperatura é uma das medidas usadas para a triagem dos moradores que vão passar pelo teste.

O transporte muda?

Não há alteração no transporte nos bairros.

E o trânsito?

Não serão feitos bloqueios das vias dos bairros, com isso, o tráfego pelos locais não sofre mudanças. A Transalvador mantém a fiscalização para coibir excessos com o ordenamento da região e orientação dos condutores e passageiros que circulam por estes locais quanto à importância do uso da máscara.

Como é feita a distribuição das máscaras?

Em pontos estratégicos dos bairros durante os sete dias do decreto. Com o passar dos dias, a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador analisa os locais para determinar onde ficarão os pontos de entrega dos itens com base na necessidade dos moradores.

E das cestas básicas?

Feirantes e ambulantes cujo trabalho será afetado pelas medidas podem receber a cesta básica. Os profissionais devem estar cadastrados junto à prefeitura para ter o auxílio. Os alimentos podem ser retirados em pontos de entrega dos três bairros.

Haverá higienização das ruas?

A limpeza começa hoje e ocorre durante todos os sete dias da medida. As ruas vão receber ações de lavagem, limpeza, capinação, varrição e desinfecção. A lavagem é feita com água e um detergente específico para esse tipo de limpeza. Já o hipoclorito de sódio é utilizado para a desinfecção.

Como funciona o Cras itinerante?

Das 7h às 15h. Orientações e atendimentos sobre benefícios: auxílio moradia e natalidade, Cadastro Único, Bolsa Família, auxílio Salvador por Todos e auxílio emergencial do Governo Federal.

Principais ruas dos bairros que vão receber as ações da Prefeitura de Salvador:

LIBERDADE: Travessa Guaíba, Rua Professor Walson Lopes, Estrada da Liberdade (Lima e Silva) e transversais, Rua Carmela Dutra, Rua Professor Gaspar de Lemos, Rua Luiz Dias, Rua São Salvador, Rua Belo Oriente, Rua Euzébio de Queiroz, Rua 13 de Maio, Rua Gonçalo Coelho, Rua 7 de Abril, Rua Coronel Tupy Caldas, Parte da Rua São Domingos Gusmão, Rua de São José, Rua São Lourenço, Avenida Santo Antônio, Rua São Cristóvão, Rua Alvarenga Peixoto, Rua Nelson Maleiro, Rua Agra, Vila Gengibirra, Rua Gengibirra Detrás e Rua Gengibirra do Meio.

BONFIM: Rua Henrique Dias e transversais, Avenida Dendezeiros do Bonfim e transversais, Rua Arthur Bernardes, Rua Biguá, Parte da Rua da Imperatriz, Avenida Salvador e transversais, Rua Guilherme Marback, Rua Travasso de Fora, Rua Travasso do Meio, Rua Plínio de Lima, Avenida Beira Mar, Rua Baden Powell, Rua Jorge Góes Mascrenhas, Ladeira do Porto do Bonfim, Ladeira do Porto da Lenha e Praça Teodósio Rodrigo de Faria.