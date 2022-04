Saiba onde ainda é obrigatório o uso de máscaras na Bahia

Conforme anunciado pelo governador Rui Costa, o decreto que torna opcional o uso de máscaras na Bahia será publicado no Diário Oficial do Estado só na edição desta terça-feira (12). Contudo, o Governo do Estado já anunciou alguns detalhes importantes para os baianos.

Apesar da liberação geral, há ainda algumas exceções onde o uso segue obrigatório.

Confira abaixo os locais e situações que exigem proteção:

Hospitais e demais unidades de saúde, tais como clínicas, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e farmácias;

locais de atendimento ao público, pelos respectivos funcionários, servidores e colaboradores;

no contato com pessoas comprovadamente contaminadas pela covid-19, mesmo que assintomáticas;

com indivíduos que estejam apresentando sintomas gripais, tais como tosse, espirro, dor de garganta ou outros sintomas respiratórios e

com indivíduos que tenham tido contato com pessoas sintomáticas ou com confirmação da doença.

Uso opcional

Apesar de não obrigar, a medida recomenda a continuidade do uso da máscara em transportes públicos, tais como trens, metrô, ônibus, lanchas e ferry boat, e seus respectivos locais de acesso, como estações de embarque; para idosos, imunossuprimidos e gestantes, ainda que em dia em relação ao esquema vacinal contra a covid-19.

A publicação reforça que, para atendimento nos órgãos estaduais e acesso a eventos públicos ou privados em locais fechados, segue valendo a necessidade de comprovação da vacinação mediante apresentação do documento fornecido no momento da imunização ou do Certificado Covid, obtido por meio do aplicativo “Conecte SUS” do Ministério da Saúde.

A liberação em locais abertos está valendo desde o dia 2 de abril.

Salvador

Em Salvador, a Prefeitura já havia autorizado o uso facultativo de máscaras em alguns ambientes fechados. O decreto assinado pelo prefeito Bruno Reis desobriga o uso do item em locais como academias, barbearias, autoescolas e estádios de futebol.

Flavia Azevedo: Toca aqui todo mundo que não vai tirar a máscara nem a pau

De acordo com o documento publicado no Diário Oficial do Município (DOM) a determinação vale para espaços com ventilação natural e onde deve ser observado o distanciamento social adequado.

A obrigatoriedade de uso de máscaras tanto em ambientes fechados quanto abertos já havia sido suspensa em cidades como Lauro de Freitas, Porto Seguro e Vitória da Conquista. Em outras, como Feira de Santana e Santo Antônio de Jesus, o uso facultativo foi decretado em locais fechados.