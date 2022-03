Saiba onde Barbie Ferreira, estrela de ‘Euphoria’, ficou hospedada em férias na Bahia

Estrela do fenômeno mundial ‘Euphoria’, série da HBO, a atriz norte-americana Barbie Ferreira, de 25 anos, curtiu dias de descanso e diversão ao lado de amigos em Trancoso, distrito turístico de Porto Seguro, de onde só se despediu nessa quarta-feira (23).

Apesar da fama, o local escolhido por Barbie e seu bonde não foi um hotel cheio de badalação e requintes (e são muitos na região), mas uma casa alugada pelo Airbnb. O imóvel de alto padrão pode ser ocupado por até dez pessoas de um mesmo grupo, pagando, ao todo, R$ 1.275 por diária.

A Casa da Sereia, que também possui bangalôs, fica localizada no Condomínio Alto dos Macacos, uma localidade mais distante, por exemplo, do Quadrado de Trancoso. O lugar dispõe de duas suítes amplas, sala de estar e cozinha, além de dois bangalôs-suíte com sofá-cama e cama queen.

A atriz, que interpreta a personagem Kat Hernandez, um dos papéis de maior destaque no seriado, postou fotos em suas redes sociais curtindo a área gourmet da casa e, claro, dentro da piscina, bem ao lado de um jardim com vista para o mar da Bahia.

Nos passeios pela região, o rolezinho no Quadrado não foi dispensado, a exemplo da visita ao Restaurante Capim Santo, da chef Morena Leite, que nos confirmou a presença da estrela e agregados por lá. As férias na Costa do Descobrimento também tiveram montaria a cavalo, voltinha de lancha, e claro, muita praia.

Fenômeno mundial

Para quem não está familiarizado, ‘Euphoria’ é a segunda série de maior sucesso da história da HBO – só não foi mais assistida no streaming que ‘Game of Thrones’ –, e faz a cabeça de muitos jovens no Brasil e mundo afora.

Além de lançar tendências e discussões relacionadas ao cotidiano da gurizada, incluindo temas mais adultos como sexo e drogas, também traz debates espinhosos envolvendo saúde mental e abusos. ‘Euphoria’ foi também a série responsável por projetar Zendaya, atriz que vive a protagonista Rue e é um dos maiores ícones da indústria da moda atualmente.

Em 2020, Zendaya – que fez par romântico com o namorado Tom Holland em ‘Homem-Aranha - Sem Volta para Casa’, lançado ano passado – se tornou a mais jovem a faturar um Emmy de melhor atriz de série de drama, justamente pela atuação na primeira temporada do seriado.

Polêmica com Barbie

Depois de uma primeira temporada com Kat Hernandez conquistando o público, Barbie Ferreira, que tem mãe brasileira e fala português (com dificuldade, mas fala), não teve o mesmo espaço nessa segunda temporada.

Segundo o site americano Radar, a explicação para isso estaria no fato de Barbie e o showrunner de ‘Euphoria’, Sam Levinson, terem tido uma discussão feia no set de filmagem. O site chegou a dizer que o diretor apagou algumas falas dela, nos episódios seguintes, mas Barbie acabou negando os atritos. “Eu li muitas coisas diferentes, e muitas delas não são verdade, enquanto outras são coisas pequenas e mundanas”, disse a atriz ao site Insider, acalmando parte dos fãs que queriam comprar sua "briga".