Saiba onde comprar a máscara N95 em Salvador a partir de R$ 1,99

O uso da máscara padrão PFF2 - ou N95, como também ficou conhecida nos últimos tempos, ainda que seja o nome da versão fabricada apenas nos Estados Unidos - não é necessário em qualquer situação, mas é recomendado em situações de maior exposição, de acordo com especialistas consultados pelo CORREIO.

Dá para apontar locais e situações em que a máscara N95 é mais indicada do que outras, a exemplo dos ônibus ou do metrô, ou ainda de viagens de avião ou aeroportos, ou qualquer local com aglomeração.

Leia a reportagem principal: É hora das máscaras N95? Especialistas debatem se Brasil deve seguir exemplo europeu

Em Salvador, há vários locais onde essas máscaras podem ser encontradas. O CORREIO levantou uma lista com 10 estabelecimentos que vendem esse tipo de máscara. Confira:

1) Casa do Paciente

Máscara PFF2 da KSN por R$ 13,00.

Endereço: Avenida Afrânio Peixoto, s/n, Térreo, Periperi

Contato: (71) 3397-0182

2) Cirúrgica Teixeira

Máscara PFF2 da 3M - R$ 15,00

Endereço: Rua da Mouraria, nº 22, Nazaré

Contato: (71) 4105-6262

3) Salvador Máscaras

Máscaras N95 de R$ 5 R$ 20

Endereço: Avenida Manoel Dias da Silva, nº 1345, Pituba

Contato: (71) 99989-7579

4) Ferreira Costa

De R$ 5,99 (Ledan) a R$ 13,90 (3M)

Endereço: Avenida Paralela, nº 6180 ou no site

Contato: 3505-1555

5) Super Casa

De 6,90 (com válvula, da Delta)

Endereço: Rua Prof. Pinto de Aguiar, nº 40, Imbuí

Contato: (71) 3362-8340

7) Dishelp Materiais de Construção

De 5,50

Endereço: Rua do Pinheiro, nº 6, Rio Vermelho

Contato: (71) 3247-7730

8) Muleta Express

De R$ 10,00

Endereço: Avenida Amaralina, nº 38, Amaralina

Contato: (71) 3017-5197

9) Americanas.com

Opções a partir de R$ 2,18

Endereço: no site

10) Magazine Luiza

Opções a partir de R$ 1,99

Endereço: no site