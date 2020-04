Saiba onde Ivete arranjou o pijama de bolinhas que usou na live

Enquanto muitos artistas chamaram atenção pela superprodução envolvida em suas transmissões ao vivo, a cantora Ivete Sangalo apostou na “live raiz”: filho dançando, marido limpando a cozinha, bonecos como plateia e um look de pijama rosa com bolinhas brancas. Algo simples, mas que despertou o interesse de muitos.

O pijama foi produzido pela Miss Victtoria e é vendido na loja online da marca por R$ 395. A página da Miss Victtoria comemorou o look de “Veveta”.

“Quanta alegria e emoção ver Ivete Sangalo na sua live de pijama Miss Victtoria!”, escreveu o perfil. O responsável pela escolha foi o seu estilista Marco Antonio Gurgel.

Após a live, algumas pessoas que já tinham adquirido o pijama publicaram nos stories do Instagram vídeos com a roupa. Esse é o caso da youtuber Bruna Unzueta.

Live de Ivete

A live de Ivete foi uma das mais esperadas pelo público. A transmissão ao vivo começou na noite de sábado (25) e só terminou no início da madrugada de domingo (26), consolidando um novo modelo de entretenimento em tempos de coronavírus.

Pela primeira vez o evento não se limitou às redes sociais. A live de Ivete marcou a estreia do projeto Em Casa da TV Globo/TV Bahia que transmitiu o show na TV aberta, nos canais fechados Multishow e Globoplay, além de todas as plataformas sociais da cantora.

"Que prazer estar com você. Meu coração está palpitando. Estamos passando por momentos difíceis. Por isso vamos fazer uma live de positividades". Foi recado que Ivete mandou aos milhares de fãs antes de começar a festa. Sempre que possível pedia para que os fãs colaborassem nas doações e se divertissem em suas casas.

Durante duas horas e meia, Ivete só cantou hits, como o Mundo Vai, Sorte Grande(Poeira), Festa, Cadê Dalila, Teleguiado, Acelera Aê entre tantos outros. Brincou com os fãs,m andou abraços e beijinhos para seu empresário Fabio Almeida que fazia aniversário no sábado e foi o responsável junto com o diretor Boninho pelo projeto.

(Foto: Reprodução/TV Globo)

Com seu jeito moleque ela brincava o tempo inteiro com o primogênito Marcelo que não saiu de cena um só instante. Até mesmo quando Ivete pediu um tempo: "peraê que vou ali fazer xixi e volto". No seu retorno a fuzarca continuou com muito confete espalhado pela cozinha onde passou a maior parte do tempo. E comentou sobre alguns ilustres telespectadores que estavam acompanhado a live; "Olha Xanddy está assistindo" comemorou a artista que mantem uma amizade com o vocalista do Harmonia do Samba e da sua mulher Carla Perez.

Ela lembrou das filhas gêmeas Helena e Marina, cantou as músicas que gravou em duetos com Léo Santana, Seu Jorge e Xanddy. Acrescentou a canção Frisson de Tunai (do saudoso irmão de João Bosco). Homenageou os blocos afros com seu repertório de samba reggae e não esqueceu do publico LGBTQAI+ com a clássica I Will Survive.