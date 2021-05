Saiba por que Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert comeram a placenta da filha

O casal de apresentadores Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert revelou que comeu a placenta da filha caçula, Maria Manoela, em outubro de 2019, assim que ela nasceu.

As imagens só foram reveladas agora, durante o programa “Bem Juntinhos”, que os dois apresentam no canal fechado GNT, e causou estranhamento em muita gente.

O ato de ingerir a placenta de bebês é chamada de placentofagia, e consiste na ideia de que comer o órgão pode ajudar a prevenir a mãe de sofrer com depressão pós-parto.

Apesar de ter “dado certo” no caso dos dois, não há comprovação científica de que a placentofagia ajude na prevenção do tipo de depressão.

Nas imagens, a profissional de saúde entrega a placenta para Fernanda e Rodrigo comerem e chega a fazer uma brincadeira, dizendo que é “para chocar a sociedade”. Depois, Fernanda ironiza: “Pausa e drama”.

Depois que o programa foi ao ar, internautas passaram a comentar sobre o momento, e a maioria ficou bastante impactada.

"Já passou três vzs na minha tml [timeline] o vídeo da fernanda lima e do rodrigo hilbert comendo a placenta da filha dps do parto e sigo fortemente ignorando", comentou uma jovem no Twitter.

"Eu estou completamente chocada que a Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert comeram a placenta da filha deles ESTOU CHOCADA e tem fotos/vídeos disso", declarou outra.