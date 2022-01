Saiba por que Marquezine ficou fora da série que conta a trajetória de Neymar

A trajetória do jogador Neymar ganhou, recentemente, uma série na plataforma Netflix. Os telespectadores da produção, intitulada 'Neymar: O caos perfeito', no entanto, deram pela falta da atriz Bruna Marquezine, com quem Neymar manteve um relacionamento entre 2012 e 2018. Em entrevista ao 'Notícias da TV', do 'Uol', o diretor David Charles Rodrigues justificou que a participação da atriz não se fez necessária, pois ela não era um tópico do interesse documental.

A produção conta com a participação de amigos, familiares, jornalistas, astros do futebol e funcionários do jogador. O casal Bruna e Neymar sempre foi alvo da pressão dos fãs, além de enfrentar o assédio dos paparazzis.

Para Rodrigues, Marquezine nunca foi peça-chave da narrativa contada em 'Neymar: O caos perfeito'. “Se isso tivesse alguma conexão com o relacionamento dele e Bruna, com certeza a gente teria feito o contato e faria o máximo para ela fazer parte da série”, explicou.

O documentário 'Neymar: O caos perfeito' é formado por três episódios, com cerca de 50 minutos de duração cada. Entre eles é possível ver a ascensão profissional do jogador com imagens inéditas de bastidores, além disso é possível ver o papel de Neymar pai na gestão da carreira do craque.