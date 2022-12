Saiba quais foram os dez termos mais buscados no Google em 2022

Com o objetivo de apresentar os assuntos que despertaram o maior interesse do público ao longo dos últimos meses, o Google divulgou a lista com os termos mais buscados em sua plataforma em 2022. Para a elaboração do ranking, são considerados os termos que mais cresceram nas buscas no ano, em comparação ao ano anterior.

De acordo com o relatório, política e futebol foram os assuntos que mais despertaram o interesse dos brasileiros em 2022, sendo "Eleições 2022" o termo mais buscado na plataforma, em comparação com o ano de 2021. No segundo lugar do ranking, aparece o termo "Copa do Mundo 2022", que teve início no último dia 20 de novembro e segue até o próximo dia 18 de dezembro. "Brasileirão", "BBB 22" e "Lula" completam o top 5 da lista. Confira quais foram os 10 termos que mais apresentaram crescimento na busca do Google em comparação com 2021:



1. Eleições 2022;

2. Copa do Mundo 2022

3. Brasileirão;

4. BBB 22;

5. Lula;

6. Flamengo x Corinthians;

7. Banco Central;

8. Copinha;

9. Série B;

10. TSE.