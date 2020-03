Saiba quais livros podem ser baixados gratuitamente durante a quarentena

Em tempos difíceis como o que estamos vivendo, é preciso saber também a hora cuidar de si. Livros são ótimas alternativas para passar o tempo, seja de forma individual, ou até coletiva – virtualmente, claro – se várias pessoas decidirem iniciar a mesma leitura e trocar ideias. "A experiência literária cura a ferida da individualidade sem lhe minar o privilégio" escreveu o inglês C.S Lewis no ensaio An Experiment in Criticism, de 1961.

Se faltam livros nas estantes de casa ou se os que estão por lá já não agradam mais, é o momento perfeito para aproveitar a iniciativa de grandes editoras brasileiras que, de forma solidária para incentivar as pessoas a ficarem em casa, estão disponibilizando e-books gratuitos.

Confira abaixo quais livros estão disponíveis e como fazer para baixá-los:

Companhia das Letras

A editora liberou em seu site 10 livros - entre clássicos e autores contemporâneos, da literatura adulta e infantil - que podem ser baixados. São eles: O jardim Secreto (Frances Hodgson Burnett), Luzes de Emergência se Acenderão Automaticamente (Luisa Geisler), Memórias Póstumas de Brás Cubas (Machado de Assis), Nada me Faltará (Loureço Mutarelli), A noite da espera (Milton Hatoum). Reinações de Narizinho (Monteiro Lobato), Vamos Dar a Volta ao Nundo (Marina Klink), Veríssimas (Luis Fernando Verissimo), Viagem ao Centro da Terra (Júlio Vernes) e O Vilarejo (Raphael Montes).

Os arquivos estão disponíveis para download até o próximo dia 6 de abril. Além disto, nas redes sociais e no blog da Companhia das Letras é possível acompanhar o projeto Diários do Isolamento, em que autores convidados escrevem sobre suas experiências da quarentena e tecem análises sobre as repercussões da pandemia. A primeira edição traz as ótimas reflexões de Jessé Andarilho. Elvira Lobato, Fábio Moon, Jarid Arraes, Eliana Sousa Silva, Alejandro Chacoff e Luisa Geisler são os próximos convidados.

Cepe

A Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) está disponibilizando 14 títulos de diversos gêneros até o príximo dia 31 de março, mas o prazo deve ser estendido segundo informações da própria Cepe. Na categoria "poesia" estão liberados: Caminho Áspero e Outros Poemas (Severino Filgueira), Mulher Sob a Influência de um Algorítimo (Rita Isadora Pessoa) e Vácuos (Mbate Pedro). O Filho das Viúvas, de Pedro Veludo, é o único representante de ficção, enquanto Os Olhos de Diadorim e Outros Ensaios (Wander Melo Miranda), 30 entrevistas da Continente (organização de Adriana Dória) e Ficcionais (organização de Schneider Carpeggiani) são os livros de ensaios disponíveis.

Há também um livro científico, Semblante: é de Verdade ou de Nentira? (Dulce Luna e Maria Teresa de Melo Padilha); um sobre artes, Casos especiais de Osman Lins (organizado por Adriano Portela) e um de história, O massacre da Granja São Bento (Luiz Felipe Campos). Para os pequenos, são quatro opções: O Mar de Fiote (Mariângela Haddad), O menino mais estranho do mundo (Helder Herik e Luísa Vasconcelos), Contrato com vampiros (Délcio Teobaldo) e A valente Princesa Valéria (João Paulo Vazo).

LeYa

A estratégia LeYa é um pouco diferente. A cada dois dias os leitores têm acesso a um e-book gratuito, então é preciso estar atento ao site ou às redes sociais da editora, que estão sempre sendo atualizadas. Até o próximo dia 26 o livro da vez é Pós-F: Para Além do Masculino e do Feminino, de Fernanda Young. A iniciativa começou no último dia 18 de março com o exemplar Mulheres Empilhadas, de Patrícia Melo e seguiu com D. Pedro II - A história não Contada, de Paulo Rezzutti e O Livro Obscuro do Descobrimento do Brasi, de Marcos Costa.

L&PM

Já a L&PM decidiu liberar todo dia um livro diferente, desde o último dia 17 de março. O primeiro foi Alice no País das Maravilhas, de Lewis Caroll, e até agora já estão disponíveis Arsène Lupin, Ladrão de Casaca (Maurice Leblanc), Viagem ao Centro da Terra (Júlio Vernes), Da tranquilidade da Alma (Sêneca), O curioso caso de Benjamin Button (F. Scott Fitzgerald), Mrs. Dalloway (Virginia Woolf), Nas Montanhas da Loucura (H.P. Lovecraft), As melhores histórias de Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle) e O Pequeno Príncipe (Antoine de Saint-Exupéry). Diariamente nas redes sociais a editora divulga qual o e-book da vez, até o final de março.

Martin Claret

Na próxima sexta (27), a Martin Claret inicia uma programação de conteúdo interativo com os leitores. Dante Gallian, autor de A Literatura como Remédio vai estar em uma live no Instagram da editora, a partir das 17h30. Este livro, inclusive, é um dos quatro que foram liberados para download na Amazon. Os outros são: A Dama das Camélias (Alexandre Dumas Filho), Contos Russos - Tomo II (Ivan Turguênev e Nikolai Leskov) e Contos (Eça de Queiroz).

Rocco

Oura editora que tem apostado nas lives com escritores em suas redes sociais é a Rocco. Depois de Fernando Rocha, esta quinta (26) é autora Thalita Rebouças que conversa com o público, às 15h. Em relação ao e-books gratuitos, a Rocco também está disponibilizando um por dia desde o fim de semana passado.

A lista completa abrange 31 títulos, dentre os quais Um Estudo em Charlotte (Brittany Cavallard), O urso e o Rouxinol (Katherine Arden), Uma Jornada no Inverno (Toby Clements, Geni Hirata), Crave a Marca (Veronica Roth), O regresso (Michael Punke) ou ainda O Que Sabe o Coração (Jessi Kirby). Para baixar os livros é preciso acessar as livrarias digiais e e-books.

Harper Collins

Além dos sete títulos liberados para download gratuito na Amazon, a Harper Collins está investindo em conteúdo digital também no formato de lives no Instagram com entrevistas com autores nacionais e tradutores de escritores mais clássicos. Nesses momentos, os leitores podem fazer perguntas e interagir, basta consultar nas redes sociais da editora a programação que vai sendo atualizada diariamente com horários e nomes dos convidados. Já participaram Ronald Kyrmse, Diogo Lara, Reinaldo José Lopes e Letícia Braga.

Os títulos que estão disponíveis são: Como ter uma vida normal sendo louca (Camila Fremder, Jana Rosa), Deixados para Trás 1: Uma história dos últimos dias (Tim LaHaye, Jerry B. Jenkins, Wilson Almeida, César Pagani), Batalha Espiritual para Vencer o Medo e a Ansiedade (Dra. Carol Peters), Reputação: Um eu fora do meu alcance (Clóvis de Barros Filho, Luiz Peres-Neto), O lado bom de ser traída (Sue HeckerSue Hecker), Salmos (Thomas Nelson) e Bruto e apaixonado - Irmãos Lancaster Livro 1 (Janice Diniz).