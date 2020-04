Saiba quais lugares ainda não confirmaram casos de coronavírus

Já ouviu falar de Vanuatu? E de Tuvalu? Que tal de Lesoto? Não conhece nenhum deles? Esses são três dos 40 países e territórios que não confirmaram - pelo menos até a última quarta-feira (1º) - qualquer caso do novo coronavírus.

A pandemia, de acordo com os dados oficiais captados pela Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, já atingiu pelo menos 180 nações. Ao todo, em todo o mundo, são mais de 1 milhão de pessoas infectadas com a covid-19, com mais de 51 mil mortes e 200 mil recuperações. Ainda assim, 40 locais não registraram contaminações - ao menos não oficialmente.

A maior parte desses lugares é como Vanuatu e Tuvalu: pequenas ilhas localizadas em lugares remotos. Têm pouca população e não recebem grande fluxo de turistas do mundo inteiro. As duas ficam na Oceania, assim como Samoa e Ilhas Mashall, que também integram a lista. Ainda há a Micronésia, no Pacífico Ocidental, Santa Helena, no Atlântico Sul, entre outras.

Em outros lugares, a situação é um tanto quanto diferente. No Turcomenistão, há um dos regimes mais repressivos do planeta - e, por lá, a palavra 'coronavírus' foi proibida.

A Coreia do Norte, considerado o país mais fechado de todos, também insiste que não tem casos de covid-19. Mas enquanto o governo de Kim Jong-un afirma estar livre da pandemia, há suspeitas sobre a informação, já que está cercado por alguns dos lugares mais afetados, como a própria China, onde o coronavírus surgiu.

Também sem confirmar a contaminação, o Iêmen entra na lista de nações em guerra - o que faz com que os testes e registro de casos não sejam tarefas muito fáceis. Ali do lado, está a Arábia Saudita, que já passa das 1,5 mil pessoas com a covid-19.

Na África, o Lesoto, como mencionado acima, também não anunciou ter casos. Mas, assim como o Malauí, pode estar relacionado à falta de kits de teste.

Há ainda a Antártida, único continente livre do novo coronavírus. Lá, além do isolamento geográfico do resto do mundo, é um lugar pouco povoado e tem presença de humanos apenas em estações de pesquisa internacionais.

Veja a lista de nações e territórios que ainda não têm (ou não divulgaram) casos do novo coronavírus:

Samoa Americana, Macau, Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul, Antártida, Malauí, Sudão do Sul, Países Baixos Caribenhos, Ilhas Marshall, Ilhas Spratly, Ilha Bouvet, Micronésia, Svalbard e Jan Mayen, Território Britânico do Oceano Índico, Nauru, Tadjiquistão, Ilha Christmas, Ilhas Cocos (Keeling), Ilha Norfolk, Tonga, Comores, Coreia do Norte, Turcomenistão, Ilhas Cook, Palau, Tuvalu, Ilhas Malvinas, Ilhas Pitcairn, Santa Helena, Vanuatu, Ilha Heard e Ilhas McDonald, Saint-Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna, Kiribati, Samoa, Lesoto, Ilhas Salomão, Iêmen.