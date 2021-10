Saiba quais os movimentos artísticos de maior destaque no século XX

Obra de Van Gogh representa o expressionismo (divulgação)

Os movimentos artísticos de maior destaque no século XX são: expressionismo, fauvismo, cubismo, abstracionismo, dadaísmo, surrealismo, op art e a pop art - desta última se deu a transição para arte contemporânea. Os movimentos são postulados na arte, quando um grupo de artistas compartilha dos mesmos ideais.

Expressionismo – Destacavam sentimentos conflitantes e difíceis como a depressão, a violência, a dor, a angústia que circuncidavam o período. Cores intensas e formas humanas distorcidas. Os precursores do expressionismo foram Vincent Van Gogh e Edvard Munch.

Fauvismo – Uso de cores puras, fortes, como saíam do tubo de tinta, combinações, sem compromisso com a realidade. Reduziam formas e insinuavam as figuras. Henri Matisse, André Derian, Maurice Vlaminck e Othon Friesz.

Cubismo – Retratava a realidade de forma fragmentada, separando partes de uma imagem e compondo novamente. Formas geométricas, como cubos e cilindros, daí o nome cubismo. As referências são Pablo Picasso e Georges Braque.

Abstracionismo – Corrente que criava massas de cores, onde não havia nenhuma representação reconhecível. Surgiu com Wassily Kandinsky. A finalidade da pintura era transmitir uma atmosfera musical entrando em contato com forma, linha e cor. Outros criadores foram Vladmir Tatlin, Piet Mondrian e Kazimir Malevich.

Dadaísmo – Buscava subverter a lógica da arte como uma forma de evidenciar os tempos insanos que viviam. O contexto era a Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918) e os artistas traziam a ironia, a desordem e a crítica do sistema vigente. Os artistas eram Marcel Duchamp, Hugo Ball, Hans Arp.

Surrealismo – Buscava-se transportar para a tela imagens do inconsciente, criando cenas que ultrapassavam a realidade. Os estudos de Freud foram inspirações para os surrealistas. O lema era permitir fluir a imaginação, do não lógico e dos simbolismos que os sonhos traziam. Salvador Dalí, Marc Chagall e Joan Miró.

Op art – Surgiu na década de 60 e significa (Arte Óptica). Buscava em composições abstratas e geométricas criar ilusões de movimentos, de tremores e formas oscilantes, ilusões óticas. Principais artistas eram Victor Vasarely e Alexander Calder.

Pop Art – Ocorreu nos EUA no final dos anos 60. A ideia era criar uma arte que estivesse ligada ao cotidiano das pessoas. Como inspiração: a cultura de massas, produção em série de imagens, referências em estrelas do cinema, uso da serigrafia e cores intensas. Os grandes expoentes foram Andy Warhol, Richard Hamilton, Roy Lichtenstein. Daí se deu a transição para a arte contemporânea, que é vigente até os dias atuais.