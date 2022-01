Saiba quais são alguns dos programas mais incríveis de Salvador neste Verão  

Santo Antônio Além do Carmo (Foto: Alexandre Sá/( @alexandre._sa)

Ainda não é hora de grandes excessos, mas, com cuidado (munidos de álcool gel e máscara de proteção) e tendo a carteirinha de vacinação em mãos, já dá para colocar a cara no sol e arejar a cabeça. Pensando nisso, o Alô Alô Bahia (@sitealoalobahia) preparou um roteiro com dicas não óbvias para quem irá circular pelo verão de Salvador. Confira:

Santo Antônio Além do Carmo é a grande pedida da vez. Vale a pena ir ao Poró Restaurante, que possui uma linda vista para a Baía de Todos os Santos, assim também como o Antique Bistrô, o Café e Cana, o Bistrô das Artes e o Cafélier, de Paulo Vaz. Um programa especial é visitar o Brechó Cabral. Passeando pelo bairro dá também para conferir as fachadas das casas de Regina Casé e Vik Muniz, além do Museu do Mar, de Aleixo Belov, entre outras preciosidades.

Os drinques mais legais, para refrescar a mente (de tantos problemas – e quem não tem?), estão espalhados por diversos estabelecimentos. No Larribistrô (Ladeira da Barra), uma sugestão é o de caju (em compota) com canela e pinga. No Amado( Av. Contorno), de preferência na varanda, a boa pedida é a rosca de seriguela.

Tem que ir ao Di Janela, restaurante de Nara Amaral, no bairro de Saúde, ao lado do Carmo. Descolado e a céu aberto, mantém uma aura democrática, com petiscos servidos nas mesas da rua.

Fazer programas culturais e visitar espaços como as galerias Paulo Darzé (Vitória) e Roberto Alban (Ondina), além do antiquário de Itamar Musse, no Rio Vermelho. Colocar na agenda um dia para visitar os museus. Carlos Costa Pinto, MAM-BA, Cidade da Música, Casa do Carnaval e Casa de Zélia e Jorge Amado são algumas das opções.

Conferir o pôr do sol no rooftop do Fera Palace Hotel ou no do Fasano. Ambos ficam na Rua Chile, no Centro Histórico.

Ir ao restaurante Preta, de Angeluci Figueiredo, na Ilha dos Frades. Curtir a gastronomia e o cenário do local. Fazer boas fotos, mas postar só depois.

Sair do circuito de restaurantes sofisticados (pelo menos por um dia) e conhecer maravilhas da cidade, como o Encantos da Maré, ao lado da Igreja do Bonfim. Um bom programa é ir na igreja, comer no Encantos e descer para a Ribeira.

Para os mais animados, vale a pena se jogar no ABOCA – Centro de Artes. As quartas tem show de Portela e Veko.

Tem boas novas por aqui como o ZUUK Restaurante, no Caminho das Árvores. O local é comandado por jovens empreendedores. Além dele, há uma espécie de ‘bar secreto’, o The Latvian, que acaba de ser inaugurado na Bahia Marina. O estabelecimento fica dentro do Macelleria Quitéria. Já o tradicional Maria Mata Mouro (Pelourinho), que estava fechado há meses por causa da pandemia, acaba de ser reaberto, com novo menu.

E, por fim, não pode deixar de ir ao Soho, ao Blue Praia Bar, a um dos restaurantes do chef Fabrício Lemos e ao Porto da Barra, durante a semana, para um banho de mar. No mais, usem filtro solar e compartilhem mais sugestões conosco. Bom verão para todos nós!

Nova data

O show de Gilberto Gil, que seria realizado no dia 19 de fevereiro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, e que foi adiado por causa dos decretos do Governo da Bahia, que limitaram o público em eventos culturais, já tem nova data. Será no dia 29 de abril, com direito a participação dos filhos de Gilberto, Bem e José, e dos netos João e Flor Gil. O espetáculo não poderia ter nome melhor: Gil In Concert.

Mariana Ximenes (Foto: Guilherme Lima/divulgação)

Visita especial

Quem circulou por Salvador foi Mariana Ximenes. No sábado, ela foi vista almoçando do Di Janela, comando pela chef Nara Amaral, no bairro da Saúde. À noite, a atriz prestigiou a estilista Isabela Capeto, que celebrou aniversário no Santo Antônio Além do Carmo.





Aniversário em família

Apegado à família, foi com ela que Pipo Marques cantou seus primeiros ‘parabéns’, na noite desta segunda-feira, no Restaurante Amado, na Avenida Contorno. O músico, que completou 28 anos oficialmente no dia seguinte, recebeu alguns minutos antes da data oficial os votos de felicidades da namorada, Laíse Leal, do irmão e da cunhada, Rafa Marques e Pati Guerra, e dos pais, Aninha e Bell Marques.

Novidade gastronômica

Misto de café e bistrô, o Mirante Farol da Barra será inaugurado amanhã, no interior do Forte Santo Antônio da Barra, local que abriga o Farol da Barra e o Museu Náutico da Bahia. A casa terá menu assinado pelo chef Léo Grimaldi.

Investimento

O Grupo Katz irá investir no restaurante Maria Nilza, no sul da Bahia, para melhorar ainda mais a experiência dos turistas e moradores da região. “Nós sempre nos dedicamos a cuidar bem da Vila de Santo André. Com o Maria Nilza não será diferente. Sabemos que é uma responsabilidade e tanto trazer essa melhoria para o estabelecimento”, nos disse Daniel Katz, presidente do grupo. Eles foram responsáveis por vários projetos naquela região, como construção de hotéis, patrocínio a eventos culturais e realização do Museu das Cadeiras Brasileiras, em Belmonte.