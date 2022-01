Saiba quais são as dez profissões mais promissoras em 2022

Segundo levantamento feito pela empresa de recrutamento PageGroup o qual aponta as 39 profissões mais promissoras para 2022, trabalhos relacionados com inovação, tecnologia da informação e comércio eletrônico ocupam posição de destaque.

Para realizar o levantamento, o grupo consulta anualmente empresas de todos os portes de 14 setores diferentes. A pesquisa aborda cargos tidos como de alto e médio escalão, alta gerência, níveis técnicos e de apoio à gestão, terceirizados e temporários.

Veja a lista com as dez profissões de profissões mais promissoras:

Desenvolvedor de software AgroTechs

Essa profissão faz parte do time técnico de desenvolvimento de software ligado à indústria agropecuária. Seu objetivo é buscar novos produtos e soluções para atender as demandas do mercado.

Salário: R$ 7 mil a R$ 15 mil + remuneração variável

Gerente de desenvolvimento de negócios

Cargos como esse conectam o “chão de fábrica” aos setores administrativos da empresa. O objetivo é educar os produtores sobre as novas tecnologias para melhorar o desempenho operacional dos profissionais.

Salário: R$ 15 mil a R$ 25 mil + remuneração variável

Coordenador de mídias e performance

Pessoas que ocupam esse cargo são responsáveis por desenvolver a estratégia de mídias digitais. O objetivo é converter e alocar orçamento para campanhas de marketing que proporcionem retorno financeiro às empresas.

Salário: R$ 8 mil a R$ 12 mil

Especialista em SEO

Esse profissional busca escrever e planejar o conteúdo publicado em sites com o intuito de melhorar o tráfego orgânico nas plataformas digitais de uma empresa. O objetivo é fazer com que usuários que buscam um produto ou serviço on-line encontrem o site da empresa para qual trabalha esse especialista.

Salário: R$ 7 mil a R$ 10 mil

Analista de Business Intelligence

Nesse cargo, o responsável coleta, organiza, transforma e monitora dados e transforma-os em gráficos e relatórios. O objetivo é aumentar a eficácia do negócio com base nas tomadas de decisões que serão realizadas a partir da análise dos dados a fim de aumentar a competitividade da empresa.

Salário: R$ 4 mil a R$ 11 mil

Gerente de suprimentos

Esse profissional deve adquirir equipamentos, materiais e serviços voltados a projetos de altos investimentos da companhia. Costuma ser um funcionário experiente que tenha capacidade analítica e um forte vínculo a administração da empresa. Ele deve ser capaz de negociar contratos nacionais e internacionais de alto orçamento e obter sempre o aconselhamento de setores técnico e jurídico.

Salário: R$ 10 mil a R$ 20 mil

Gerente de produção e manutenção

O responsável por esse cargo deve monitorar a produção industrial, assegurando as saídas pretendidas dos produtos fabricados. O seu objetivo enquanto profissional é manter a funcionalidade dos processos produtivos dentro da empresa e, assim, deixar os clientes satisfeitos.

Salário: R$ 12 mil a R$ 20 mil

Gerente de logística

Esse profissional gerencia os processos da cadeia de suprimentos da empresa. Ele certifica que haja toda a circulação de serviços, mercadorias e informações, garantindo a máxima eficiência de tudo o que ocorre na companhia e melhorando o ciclo completo de fornecimento, além de se relacionar com varejistas e consumidores.

Salário: R$ 12 mil a R$ 22 mil

Product owner (Dono do Produto)

Esse profissional deve estar por dentro das inovações do mercado em que está inserida a empresa, além de administrar a implementação dessas novidades para melhorar os produtos e serviços ofertados pela companhia.

Salário: R$ 10 mil a R$ 20 mil + variável

Head (líder) de crédito & cobrança

Quem ocupa esse cargo deve garantir o bom funcionamento da gestão de equipes, bem como da esteira de crédito e cobrança.

Salário: R$ 20 mil e R$ 25 mil + variável