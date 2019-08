Saiba quais serão as músicas cantadas na canonização de Irmã Dulce no Vaticano

No dia 13 de outubro deste ano, a Bem-Aventurada Dulce dos Pobres vai ser canonizada no Vaticano e se tornará a primeira santa nascida no Brasil. Para homenagear a Santa Dulce, a cantora Margareth Menezes e o sanfoneiro Waldonys vão se apresentar na cerimônia.

Ao CORREIO, nesta terça-feira (13) durante celebração do dia litúrgico de Irmã Dulce, o sanfoneiro adiantou detalhes da apresentação.

As músicas escolhidas para o repertório incluem as do ídolo de Irmã Dulce, Roberto Carlos. Foram selecionadas para a apresentação as seguintes canções: Doce Luz, de Chico Gomes e Léo Passos; Como é grande o meu amor por você, de Roberto Carlos; A vida do viajante, de Luiz Gonzaga; Asa Branca, de Nelson Gonçalves com Luiz Gonzaga; Andar com Fé, de Gilberto Gil; e Dez poemas diferentes, de Santanna, o cantador. No início da celebração, o sanfoneiro vai executar a Ave Maria de Gounod.

Ao lado de José Maurício, o miraculado - o homem que votou a enxergar após rezar para Dulce, Waldonys canta trecho de Doce Luz. Assista:



De acordo com o artista cearense, a apresentação para a Irmã deve ter entre 15 e 30 minutos. Na tarde desta terça-feira (13), Waldonys ensaia para a cerimônia junto com a cantora Margareth Meneze em Salvador.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier