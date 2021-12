Saiba qual é o carro mais potente feito no Brasil

As novas leis de emissões, que vão entrar em vigor em janeiro, estão revolucionando a indústria. Muitos automóveis vão deixar o mercado, e os veículos comerciais também estão ganhando ajustes em seus motores para se adequar à nova realidade.

A Iveco apresentou o seu primeiro modelo leve equipado com motor que atende à norma Proconve L7 para o mercado brasileiro: o Daily 35-160.

“O segmento no qual está o Daily representa 18% do total das vendas de caminhões no país, um dos que mais crescem por causa das demandas da distribuição urbana, por exemplo”, comentou Ricardo Barion, diretor comercial da empresa.